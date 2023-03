Dacia Spring, un successo che supera i 100mila ordini

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Dacia Spring è stata svelata al pubblico per la prima volta due anni fa, nella primavera del 2021, e da quel momento ha già conquistato oltre 108.000 clienti. Il successo di Spring si conferma mese dopo mese e il risultato è tanto più notevole se si considera che la maggior parte delle vendite sono a privati. Lo scorso anno sono state vendute 48.900 unità, il 75% in più rispetto al 2021.

Dacia Spring diventa così il terzo veicolo elettrico più venduto a privati in Europa.

Nuova versione Cargo

Dacia presenta la nuova variante Cargo di Spring, pensata per tutti gli operatori professionali, come gli artigiani e gli addetti alle consegne, che hanno bisogno di accesso senza restrizioni ai centri urbani, sia per le consegne dell’ultimo miglio o, più in generale, per il trasporto di carichi e volumi senza emissioni in fase d’utilizzo.

Senza i sedili posteriori per incrementare al massimo il volume di carico (1.000 litri), la nuova Spring Cargo può trasportare oltre 350 kg, mantenendo un’autonomia pari a quella della versione autovettura: 230 chilometri in ciclo misto WLTP, che possono arrivare fino a 305 in ciclo WLTP City.

A seconda dei Paesi, la versione commerciale di Spring è:

realizzata direttamente in stabilimento (omologazione N1 in Italia) con paratia divisoria tra la parte anteriore e posteriore e anelli di fissaggio, oppure

modificata partendo dalla base di Spring a 4 posti e declinandola in veicolo commerciale a 2 posti (omologazione M1) da Qstomize, società specializzata in allestimenti del Gruppo Renault.

Xavier Martinet, Direttore Marketing Vendite e Operazioni di Dacia, ha dichiarato: “In meno di 2 anni, Dacia Spring è diventata uno dei leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa. Presentata al Salone di Bruxelles a inizio 2023, Spring Electric 65 nell’allestimento Extreme arricchisce ulteriormente l’offerta con una motorizzazione più potente. L’arrivo di Spring Cargo consentirà a sua volta agli operatori professionali di godersi una vita quotidiana semplice e pratica al 100% elettrica).

Peso ridotto e motore elettrico

Dacia Spring, dotata di motorizzazione Electric 45 (peso a vuoto di 970 kg) o Electric 65 (975 kg), è l’unica auto 100% elettrica della Top 20 europea a pesare meno di una tonnellata. La produzione di una batteria leggera (188 kg), al servizio di un veicolo compatto, rende l’offerta più efficiente.

Per quanto riguarda il motore, grazie al peso ridotto consuma meno energia per funzionare rispetto ai veicoli elettrici più pesanti.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Con la nuova Spring Extreme Dacia inaugura il nuovo motore Electric 65 (65 cavalli/48 kW). Disponibile esclusivamente nella variante Extreme a listino, questa nuova motorizzazione, abbinata al riduttore specifico inedito (che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote), offre più accelerazioni e riprese su un regime più esteso. L’auto offre così un’autonomia di 220 chilometri in ciclo misto WLTP, che diventano 305 in ciclo urbano WLTP.

Dacia Spring è per tutti

La percorrenza media quotidiana di Dacia Spring, l’elettrica di successo, secondo i dati dei veicoli in circolazione, è di 31 km e il 68% dei clienti fa meno di 30 km al giorno in media. Con una carica completa della batteria si può coprire la percorrenza media settimanale.

Inizialmente scelta come seconda auto del nucleo familiare, Spring diventa il principale mezzo di trasporto durante la settimana per il 90% delle famiglie con più mezzi. La velocità media dei clienti che guidano Spring si attesta a 26 km/h, confermando così l’idoneità dell’auto elettrica agli spostamenti quotidiani.

L’ente Green NCAP ha assegnato a Dacia Spring il massimo punteggio di 5 stelle ad Agosto 2022. Nella valutazione, sono stati valutati gli impatti dell’auto e del suo utilizzo sulla qualità dell’aria, sul riscaldamento climatico e sull’efficienza energetica.

Il 2 febbraio 2023, l’ente Green NCAP ha svelato la Best Car Green NCAP 2022 e Spring, il peso piuma dei veicoli elettrici europei, si è affermata sui “pesi massimi” del mercato.