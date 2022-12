La Dacia Jogger ha vinto il premio “Good Deal”

Dacia Jogger ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: si tratta del premio “Good Deal” assegnato in occasione degli Automobile Awards 2022. Il crossover versatile ed essenziale è il terzo modello del brand Dacia a vincere il premio negli ultimi tre anni: lo stesso onore, infatti, era precedentemente toccato alla Sandero nel 2020 e poi alla Spring l’anno successivo, nel 2021.

Consapevole delle esigenze di tutti i clienti, Dacia ormai da anni sta letteralmente riscrivendo le regole del segmento C offrendo, con Jogger, un’auto familiare economica e polivalente. A partire dal suo lancio, Jogger ha riscosso un notevole successo commerciale sul mercato a livello europeo, conquistando anche la giuria dei prestigiosi Automobile Awards.

Dacia Jogger trionfa agli Automobile Awards 2022

Lionel Jaillet, il vice presidente e product manager di Dacia, ha accolto con grande soddisfazione il trionfo di Jogger agli Automobile Awards con il premio “Good Deal” del 2022:

“Proprio come è successo per tutti i veicoli Dacia, abbiamo visto in Jogger un’opportunità per confermare la strategia del marchio, quella di offrire auto di alta qualità a un prezzo equo, mantenendo sempre le cose semplici – ha dichiarato Lionel Jaillet – vorrei ringraziare la giuria degli Automobile Awards per aver scelto Jogger: il premio è il riconoscimento della sua convenienza per le famiglie che cercano un’auto spaziosa e tuttofare”.

Gli Automobile Awards sono prestigiosi riconoscimenti che ogni anno mirano a celebrare i produttori di automobili più meritevoli nell’intero panorama mondiale. Per Dacia il premio “Good Deal” è diventato ormai una piacevole abitudine: nel 2020 infatti, è stato vinto da Sandero che ha superato tutte le sue rivali nel premio riservato alla migliore auto nel rapporto tra qualità e prezzo.

L’anno successivo è toccato a un altro modello presente all’interno del listino Dacia: la Spring, la city car più accessibile sul mercato. E nel 2022 la Casa di Mioveni ha fatto tripletta con Jogger, la nuova auto vincitrice del premio “Good Deal” assegnato in occasione degli Automobile Awards.

“Good Deal” 2022: vince Dacia Jogger

Jogger è un’auto che incarna alla perfezione lo spirito Dacia: disponibile nella versione da 5 o da 7 posti, è una vettura polivalente che offre la migliore spaziosità e modularità della sua categoria. Con più di 50.000 unità vendute dal suo lancio, avvenuto a marzo del 2022, Jogger ha riscosso un notevole successo dal punto di vista commerciale.

Per andare incontro alle esigenze di ogni cliente, Dacia ha deciso di lanciare anche una versione ibrida di Jogger, attesa all’interno dei concessionari a partire dalla primavera del 2023. Il premio “Good Deal” ottenuto da Jogger agli Automobile Awards è solo l’ultimo dei tanti successi raccolti da Dacia nel corso dell’anno: il marchio di Mioveni, ha nel suo listino l’auto straniera più venduta in Italia, la Sandero.

Dacia, durante il 2022, è stata grande protagonista anche al Salone di Parigi, dove ha presentato il suo primo motore ibrido: si tratta dell’HYBRID 140, montato proprio su una Jogger. Durante l’evento andato in scena nella Capitale francese, Dacia ha svelato anche la concept car MANIFESTO: un veicolo essenziale e cool al tempo stesso, dotato di innovazioni tecniche che arricchiranno tutte le auto del futuro.