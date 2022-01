Dacia Jogger: il nuovo crossover versatile ed essenziale

Una vera Dacia, essenziale ed efficiente, perfetto per le famiglie e versatile, nuovo Jogger prende il meglio da ogni categoria del mondo Dacia. La lunghezza delle station wagon, l’abitabilità dei veicoli multispazio e le caratteristiche dei SUV. Fedele ai suoi valori, Dacia propone, con Nuovo Jogger, il veicolo familiare più accessibile del segmento C, mantenendo, come da filosofia, il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. Con questo modello Dacia rende la mobilità accessibile anche alle famiglie numerose. Versatile e robusta è pronta ad una vita quotidiana e ad attività fuoriporta.

Come è fatta

Frontale verticale con un’ampia calandra, parafanghi ben marcati e cofano orizzontale scolpito. Le ruote a filo e lo spoiler sul portellone le conferiscono dinamicità. Il design sottolinea le spalle dei parafanghi posteriori dando la sensazione di un veicolo ben stabile e robusto. La serie limitata “EXTREME”, commercializzata al lancio, esalta lo spirito outdoor del veicolo: le barre da tetto, i retrovisori, i cerchi in lega e l’antenna shark sono rifiniti in nero, gli ski di protezione in tinta Grigio megalite. L’interno si distingue per i gli inserti e i profili rossi e le modanature grigio satinato sui pannelli interni delle porte anteriori.

Le misure

Lunga 4.547 mm, larga con i retrovisori chiusi 1.784 mm, alta 1.632 mm, con un volume massimo di bagagliaio 1.819 L VDA, Dacia Jogger vanta la migliore abitabilità del mercato. I sedili della seconda fila offrono la stessa altezza di seduta dei sedili anteriori (758 mm), buona accessibilità alla terza fila grazie al meccanismo di ribaltamento dei sedili della seconda fila. L’altezza a filo padiglione di 855 mm e il raggio alle ginocchia (127 mm) della terza fila si classificano tra i migliori dei veicoli a 7 posti del mercato, permettendo di accogliere due adulti confortevolmente. Il volume del bagagliaio è di 710 litri VDA (con schienale alto) nella configurazione a 5 posti e di 160 litri VDA nella configurazione a 7 posti.

Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie basati su connettività essenziale con supporto per smartphone e display digitale TFT da 3,5”. L’offerta è completata da comandi al volante del regolatore e limitatore di velocità, accensione automatica dei fari. Dacia Jogger propone in opzione: i sedili anteriori riscaldabili, la climatizzazione automatica con display digitale, la chiave keyless entry con apertura del bagagliaio da remoto, il freno di stazionamento elettrico o il sensore di angolo morto.

Motorizzazione sostenibile

Il motore 1.0 benzina TCe 110 con trasmissione manuale a sei rapporti con 3 cilindri a iniezione diretta da 110 cv e quello bifuel benzina/GPL ECO-G 100 con consumo combinato in ciclo WLTP di 7,6 L/100km, sono pronti al lancio, mentre il nuovo motore ibrido basato su un motore benzina da 1,6 L associato a due motori elettrici (un “e-motor” ed uno starter ad alta tensione) con una trasmissione multimode priva di frizione, è previsto a cavallo tra il 2022 e il 2023.

Il prezzo

Apertura degli ordini già a partire dal 2 dicembre del 2021, arrivo in concessionaria previsto a marzo 2022. Prezzi a partire da 14.650 euro.