Dacia Duster mette il turbo con alimentazione GPL

Lo scorso anno il marchio Dacia ha registrato un nuovo record di vendite per il settimo anno consecutivo, con 564.854 veicoli in tutto; anche in Italia il brand ha un gran successo: dal lancio nel 2006, oggi raggiunge il traguardo delle 500.000 unità vendute.

Duster è la best seller, con oltre 206.000 vendite dalla data di lancio. È stata la prima auto straniera più venduta in Italia nel 2019, con oltre 43.000 unità in tutto. Oggi guadagna un altro grande primato, il record di vendite anche sul mercato GPL, con oltre 23.000 unità vendute. La gamma diventa 100% turbo, introducendo l’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina.

Trasmissione manuale 5 rapporti, 100 cavalli di potenza e 170 Nm di coppia, il TCe 100 ECO-G introduce importanti miglioramenti a livello di consumi e performance. Vanta in questo modo un rendimento energetico migliore e una maggiore reattività rispetto al motore SCe GPL, grazie al turbo. Il piacere di guida è garantito.

Il motore a 3 cilindri turbo benzina presenta tutte le ultime novità tecnologiche, che assicurano qualità e affidabilità. Le conseguenze sono positive anche in termini di efficienza e risparmio, il TCe 100 ECO-G riduce i consumi e le emissioni di CO2 del 20%. Non cambia la capacità dei serbatoi carburante (di 33,6 litri), ma aumenta la percorrenza, arrivando a ben 487 chilometri. Anche la capienza del serbatoio benzina resta la medesima, ma con gli stessi 50 litri si percorrono oltre 170 km in più rispetto alla versione precedente, arrivando ad un totale di 909 km con un pieno. In totale la capacità dei serbatoi benzina e GPL è di 83,6 litri, con il pieno si possono percorrere fino a 1400 chilometri, 275 in più rispetto al precedente motore GPL.

Il serbatoio supplementare di GPL è montato sulla ruota di scorta, in questo modo il volume del bagagliaio è lo stesso delle altre versioni e aumenta l’autonomia, grazie alla combinazione dei due serbatoi, benzina più GPL. Dacia offre questo servizio a doppia alimentazione già dal 2010. La Casa oggi ha completato l’offerta in gamma per l’auto più venduta, per garantire ai clienti tutto il piacere di guida e la qualità, senza rinunciare ai vantaggi economici del GPL. Il prezzo di partenza della nuova Dacia Duster TCe 100 ECO-G è di 14.150 euro sul livello ESSENTIAL, la nuova motorizzazione GPL è disponibile su tutti i livelli, escluso Access.