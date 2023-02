Dacia cambia il passo, sulla strada del valore attraverso l’essenziale

La ricerca di valore, da sempre uno degli aspetti insiti nel DNA di Dacia, passa oggi attraverso l’essenziale. Due i nuovi punti fondamentali: “design to cost” e “ value for money”. Nel 2022, la rete Dacia ha iniziato progressivamente un rinnovamento nel suo look, implementando la nuova identità visiva, per accompagnare lo sviluppo della Marca e della sua gamma di prodotti. Grazie alla nuova identità, Dacia rafforza anche la visibilità esterna e la modernità degli spazi espositivi della sua rete. Un passaggio fondamentale che completa con la seduzione il prodotto di valore, accessibile a tutti.

Dacia si impegna a fornire ai clienti, automobili cool ed essenziali che allo stesso tempo rappresentino il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. L’obiettivo della Marca è quello di proporre al cliente un’offerta di valore che sia tangibile attraverso la qualità del prodotto. Nel 2022, sempre più clienti si sono affidati a Dacia, consentendo al Brand di conquistare una quota di mercato a privati record dell’8,3% e di posizionarsi sul podio come 3° Brand straniero più venduto a privati.

PRIMO SHOW ROOM DACIA “ECO-SMART”

In Italia, il concessionario Renault e Dacia Paglini di Castellanza (VA) è il primo showroom ad aver completato il passaggio alla nuova identità visuale, con il restyling della facciata esterna e degli spazi interni. All’esterno, il logo minimalista e il colore lichen kaki, a contrasto sul bianco, conferiscono al frontale un look robusto, moderno e lineare. Il grande totem principale, rivolto verso la strada, facilita l’individuazione della Marca Dacia. All’interno invece grande attenzione è posta sull’utilizzo dei materiali. Gli arredi sono realizzati con materiali per la maggior parte riciclati e sostenibili. L’obiettivo di Dacia è quello di creare un punto vendita eco-responsabile, flessibile e funzionale. Uno showroom sobrio, dove ritroviamo solo gli elementi indispensabili all’organizzazione degli spazi, per offrire al cliente una customer journey serena e soddisfacente.