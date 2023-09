CUPRA: il Padel come passione, emozione e innovazione

Da quando ha fatto il suo debutto nel mondo automobilistico, il marchio CUPRA è stato sinonimo di innovazione, stile e originalità. Sin dall’inizio, il brand si è distinto per il suo carattere non convenzionale e contemporaneo, e ha sempre creduto e sostenuto il mondo del padel, anche quando questo sport era ancora poco conosciuto. Oggi, CUPRA rafforza ulteriormente il suo legame con il padel diventando il title sponsor di un evento sportivo unico nel suo genere: il “CUPRA GHOST PADEL – DARSENA DERBY” a Milano, dal 22 al 24 settembre.

Il Padel: Cuore e Anima del Brand CUPRA

Il padel è da tempo al centro della strategia di posizionamento e sviluppo di CUPRA in Italia. Il brand ha sviluppato numerose attività legate a questo sport, offrendo un’esperienza dinamica, mirata alla prestazione, alle emozioni e al divertimento. Questo approccio ha creato una coerenza perfetta tra il target di CUPRA e gli appassionati di padel, rendendo il marchio una scelta naturale per chi cerca l’essenza dello sport e del design contemporaneo.

Il CUPRA GHOST PADEL – DARSENA DERBY

La partnership tra CUPRA e il padel raggiunge nuove vette con il “CUPRA GHOST PADEL – DARSENA DERBY”. Questo evento sportivo unico si è tenuto nella suggestiva cornice di Milano e ha visto coinvolti VIP ed ex-calciatori in un’entusiasmante sfida su un campo da padel molto speciale, galleggiante, sulle acque della Darsena, con il buio a fare da alleato, creando così un’ambientazione spettrale e fluorescente per il ghost padel. Questo nuovo e alternativo format rappresenta appieno lo spirito di CUPRA, che continua a superare i confini e le barriere delle convenzioni.

Il Futuro è Qui: La D28 Formentor Ibrida Plug-in

Settembre è stato anche il mese del fermento per CUPRA. In collaborazione con De Antonio Yachts e in concomitanza con il Salone Nautico di Genova, il marchio si è presentato in Darsena con la versione D28 Formentor ibrido plug-in. Questo motoscafo incarna al massimo il design e la sportività che contraddistinguono CUPRA ed è un esempio tangibile dell’approccio innovativo del brand. E’ stato a disposizione degli ospiti per raggiungere la piattaforma galleggiante dove si è svolta il ghost padel, offrendo un’esperienza unica di connessione tra il mondo dell’automobile e della nautica.

Anteprima Esclusiva: CUPRA Tavascan

Ma non è tutto. Nella settimana della Milano Fashion Week, la Darsena milanese è stata anche lo scenario dell’anteprima statica di CUPRA Tavascan, il SUV coupè 100% elettrico. Questo veicolo rappresenta la massima espressione del design contemporaneo e del nuovo corso stilistico del brand. Con il suo design audace e le prestazioni elettrizzanti, il CUPRA Tavascan farà il suo debutto in Italia l’anno prossimo, portando con sé l’innovazione e l’energia del futuro.

CUPRA continua a dimostrare il suo impegno nel mondo dello sport, dell’innovazione e del design. La partnership con il padel non è solo un legame commerciale, ma un’affinità di valori che si riflette nella dedizione di CUPRA a offrire esperienze uniche ed emozionanti. Con il “CUPRA GHOST PADEL – DARSENA DERBY” e le anteprime esclusive dei suoi veicoli più iconici, CUPRA dimostra ancora una volta di essere un brand all’avanguardia, pronto a ridefinire i canoni dell’automobilismo e dello sport.