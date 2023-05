Concessionari Jeep aperti tutto il week-end

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Jeep Avenger ha conquistato la folla, non c’è alcun dubbio. Sin dal momento della sua presentazione sul mercato, il pubblico era impaziente di vederla e toccarla con mano. E la realtà non ha infranto le aspettative, anzi: Avenger è stata proclamata Auto dell’Anno 2023 e sta registrando vendite da record per il brand.

Questo week-end torna il Porta Aperte, che dà la possibilità ai potenziali clienti di conoscere e vedere da vicino la nuova Jeep Avenger nelle giornate del 13 e 14 maggio, insieme a tutta la gamma di entusiasmanti SUV Jeep dalle doti fuoristradistiche e dall’estetica da urlo.

Il successo di Jeep Avenger

La continua affluenza nelle concessionarie e la crescente serie di premi internazionali ottenuti dimostra il grande successo di Jeep Avenger sin dall’esordio. L’auto si è aggiudicato il prestigioso titolo di Car Of The Year 2023, il Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”, i titoli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com, che celebrano le migliori auto elettriche, in un campo molto ampio che va dalle hypercar alle utilitarie, attraverso il parere di una giuria di esperti.

E non è ancora tutto, perché recentemente l’auto ha ottenuto un ulteriore riconoscimento da parte della stampa specializzata: il titolo di “Best Small Car” agli “Autocar Awards” 2023, che celebrano le migliori auto nuove in vendita oggi nel Regno Unito.

L’interesse della clientela è in continua crescita – lo dimostrano i risultati commerciali brillanti del SUV – e proprio per questo le concessionarie Jeep in Italia sono pronte ad accogliere nuovamente gli automobilisti che vogliono conoscere più da vicino la nuova Jeep Avenger, oltre ovviamente a tutta la gamma di SUV Jeep che, grazie alla tecnologia 4xe, è leader in Italia tra le vetture ibride plug-in.

Che motore monta Jeep Avenger

Si tratta, come sappiamo, del primo SUV 100% elettrico di Jeep, che in Italia è disponibile anche con motore termico alimentato a benzina.

Rappresenta la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo, un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del brand, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Il successo di Avenger si deve al mix perfetto tra il DNA Jeep e le dimensioni compatte: lo dimostrano angoli d’attacco, di dosso, d’uscita e altezza da terra per una capability di riferimento, che permettono al SUV di viaggiare senza problemi con qualsiasi condizione atmosferica, grazie anche alla funzionalità Selec-Terrain.

Jeep Avenger presenta inoltre design funzionale, interni spaziosi e versatili, propulsione 100% elettrica di nuova generazione, che combina un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alla ricarica rapida standard da 100 kW, bastano solo 3 minuti per raggiungere un’autonomia utile a percorrere 30 km. E sono sufficienti solo 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%. Infine, è possibile percorrere fino a 400 chilometri WLTP e fino a 550 km nella guida in città, garantiti dalla batteria da 54 kWh.

Per quanto riguarda il motore termico Jeep ha deciso che, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente in Italia, Avenger dovesse montare anche il motore a benzina da 1200 cm3 con 100 cavalli di potenza e una coppia di 205 Nm. Il motore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Quanto costa Jeep Avenger

Il prezzo di listino di Jeep Avenger parte oggi da 23.350 euro, il modello è disponibile in rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric (rata inclusiva di Wallbox) e 199 euro per la motorizzazione 1.2 benzina.