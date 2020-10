Il camper lussuoso per veri ricchi

editato in: da

La definizione di “casa su ruote” è quella che meglio si adatta al suo stile. Anzi, a voler essere completamente onesti, potrebbe addirittura essere una descrizione troppo riduttiva, sia per il prezzo di listino, sia per le finiture di pregio. Per questo, a chiamarla “villa su ruote” non si fa di certo un’esagerazione. Anzi.

Anche perché l’intenzione dei tedeschi di Vario Mobil è proprio quella di realizzare una dimora di lusso su ruote, in modo che il proprietario possa portarla sempre con sé, ovunque desideri andare. Nasce così il Vario Perfect 1200 Platinum, motorhome dalle dimensioni piuttosto generose e top di gamma della famiglia Perfect. Realizzato sulla base del telaio del Mercedes Actros, è un mezzo a tre assi (un camion, dunque, che necessita dell’apposita patente per essere guidato) ideato per chi vorrebbe essere sempre in viaggio, senza però rinunciare alle comodità della propria abitazione.

Nella versione più potente è dotato di un motore turbo diesel da 12.8 litri, capace di erogare fino a 530 cavalli di potenza. Ma non fatevi ingannare da queste cifre: il Perfect 1200 Platinum, infatti, non è un “mostro di velocità”: un motore così potente è necessario per portare in giro un mezzo dalle dimensioni generose e dal peso “a vuoto” di 26 tonnellate. Il motorhome dei tedeschi di Vario, inoltre, è lungo 12 metri: insomma, non l’ideale per muoversi nelle stradine del centro storico di una città medievale.

Questo, però, non deve far preoccupare: nella parte posteriore del mezzo è presente un vero e proprio garage capace di ospitare un’auto sportiva come una Mercedes-AMG GT, la sportiva della casa di Stoccarda, o addirittura una Porsche Carrera 911. Così, nel caso in cui si volesse visitare una piccola cittadina, sarà sufficiente parcheggiare il motorhome e tirare fuori l’auto dalla rimessa posteriore.

Ovviamente, l’interno del Vario Perfect 1200 Platinum è degno di una villa di lusso. Diviso in due aree – quella giorno è fisicamente divisa da quella notte, mentre a collegarle troviamo un comodo corridoio – permette di ospitare comodamente fino a quattro persone. Nell’area “giorno” c’è spazio a sufficienza per una zona pranzo con sei posti a sedere, una cucina completa e un’area relax con tanto di divano. Il bagno, piuttosto ampio, è dotato anche di doccia, mentre la camera da letto “padronale” ha un’estensione di 10 metri quadrati.

Come è semplice immaginare, il prezzo non è decisamente alla portata di tutti. Come una vera e propria villa di lusso, il Vario Perfect 1200 Platinum ha un prezzo a 7 cifre. Per portarlo a casa (o, meglio, per trasformarlo nella propria casa) si deve staccare un assegno da 1,7 milioni di dollari. Ossia, circa 1,5 milioni di euro.