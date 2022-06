C5 Aircross: il SUV Citroën si rinnova nello stile. Video

Con oltre 260.000 veicoli venduti sin dal lancio nel 2018, SUV C5 Aircross si è distinto nel suo segmento altamente competitivo grazie al suo spazio a bordo, alla sua modularità e, soprattutto, al suo comfort senza pari. Ancora oggi, è un Riferimento in termini di praticità, SUV C5 Aircross offre un’esperienza serena e tranquilla. Aria di famiglia, questa la sensazione ulteriormente potenziata nella versione ibrida plug-in, che già rappresenta un mix superiore al 30% in Europa.

Nuovo SUV C5 Aircross è caratterizzato da un rinnovamento dello stile e da un ulteriore miglioramento della qualità percepita: aspetto e postura esclusivi. Ora, l’evoluzione del suo design, i cui cambiamenti principali si concentrano soprattutto nel frontale, gli conferisce uno stile più deciso e dinamico ed accresce la sua prestanza e la sua eleganza su strada.

TUTTA LA FORZA NEL FRONTALE

Visivamente più largo e più imponente, Nuovo SUV C5 Aircross introduce un nuovo linguaggio delle forme in cui le rotondità lasciano il posto a linee più geometriche. Lo stile del frontale adotta un nuovo aspetto, più verticale, che ne rafforza il carattere. Le linee tese e scolpite creano diversi livelli sovrapposti contribuendo ad allargare visivamente il frontale di Nuovo SUV C5 Aircross. Appare più ampio e imponente su strada e trasmette maggiore sicurezza.

UNA PERSONALIZZAZIONE PIÙ ELEGANTE E DINAMICA

In linea con l’evoluzione delle linee esterne, l’abitacolo di Nuovo SUV C5 Aircross adotta un aspetto più dinamico e raffinato che valorizza lo spazio e il comfort, percepibili immediatamente. La posizione di guida rialzata, la qualità percepita dei materiali, l’ergonomia e la praticità delle interfacce lo rendono un SUV moderno e raffinato.

UN NUOVO TOUCH PAD DA 10’’

Nuovo SUV C5 Aircross si dota di un nuovo Touch Pad da 10” che sembra sospeso sulla plancia e immerge conducente e passeggeri in un abitacolo più moderno. Il nuovo schermo, più grande, migliora l’ergonomia offrendo un accesso diretto ai comandi della climatizzazione e un angolo di lettura più alto che permette al conducente di mantenere lo sguardo sulla strada.

Inoltre, il quadro strumenti digitale da 12,3″ totalmente personalizzabile, permette al guidatore di avere nel suo campo visivo tutte le informazioni di cui ha bisogno, in base alle sue preferenze: cartografia della navigazione, informazioni sui sistemi di assistenza alla guida attivi, informazioni sul flusso di funzionamento del sistema ibrido Plug-In … in modo che non debba distogliere lo sguardo dalla strada e possa guidare in tutta sicurezza.

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMFORT A BORDO

Degno rappresentante del comfort che costituisce il DNA della Marca Citroën, Nuovo SUV C5 Aircross si distingue per alcuni elementi che contribuiscono a un’esperienza globale orientata al benessere e alla facilità di utilizzo. Le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, un’esclusiva di Citroën, attenuano le asperità della strada e offrono ai passeggeri un viaggio all’insegna di un comfort assoluto dando l’impressione di viaggiare su un “tappeto volante”.

Unico SUV del segmento a offrire tre sedili posteriori individuali, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili, Nuovo SUV C5 Aircross presenta una modularità degna del segmento delle monovolume. Il bagagliaio dispone di un volume record nel segmento: da 580L a 720L nella versione termica e da 460L a 600L nella versione Hybrid plug-in. Infine, è stata rivolta un’attenzione particolare al trattamento acustico con la possibilità di beneficiare di vetri anteriori stratificati, che amplificano l’effetto cocoon all’interno della vettura.

L’ESPERIENZA SOSTENIBILE: L’IBRIDO PLUG-IN

L’offerta di una motorizzazione ibrida plug-in nel cuore della gamma amplifica il benessere a bordo grazie ai vantaggi della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani fino a 55 km, e un’autonomia illimitata per i lunghi viaggi grazie al motore a benzina. In grado di viaggiare silenziosamente e senza vibrazioni a velocità fino a 135km/h in modalità elettrica, ha una coppia di 320Nm disponibile istantaneamente che assicura un comfort di guida in ogni momento e garantisce una ripresa dinamica in qualsiasi istante. Con zero emissioni di CO 2 in modalità elettrica, offre la libertà di accedere alle aree urbane vietate alla circolazione delle vetture con motore termico.

«C5 Aircross, riconosciuto sin dal lancio come il SUV più comodo e versatile della sua categoria, rilancia con uno stile nuovo che gli conferisce una personalità distintiva, moderna e dinamica. Mantenendo tutti i suoi punti forti, che sono il comfort, lo spazio a bordo e la modularità, esprime un carattere deciso, complice lo stile esterno più strutturato e a colori e i materiali interni più moderni e di qualità.» Questo il punto di vista del direttore marketing Citroën Italia, Alessandro Musumeci.