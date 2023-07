BYD: arriva in Italia il nuovo brand di auto con due modelli 100% elettrici

BYD (Build Your Dreams), leader globale nella costruzione di auto elettriche e uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli elettrificati (New Energy Vehicle), svela i suoi piani di lancio e i due modelli 100% elettrici con cui inaugura l’apertura del mercato italiano.

BYD Auto sta entrando ora in Italia, anche se a livello globale il marchio vanta già una lunga esperienza, come dimostrano i 1.868.543 New Energy Vehicles, compresi i modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, immatricolati nel 2022.

In Europa BYD opera dal 1998 dalla sua sede centrale nei Paesi Bassi, dove ha recentemente aperto degli uffici ad Amsterdam. BYD è presente nei mercati di Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio. Nel 2023 ha aperto filiali nel Regno Unito in Spagna e in Irlanda, mentre altri Paesi seguiranno a breve.

BYD arriva sul mercato italiano con una proposta unica, essendo l’unico produttore dell’industria automobilistica che progetta e produce il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori. Una vera e propria filiera unica all’interno della stessa azienda.

BYD inizia a operare in Italia con una gamma modelli: BYD ATTO 3, un SUV dal carattere particolarmente dinamico che, grazie alla batteria da 60,5 kWh, ha un’autonomia fino a 565 km nel ciclo urbano e 420 km nel ciclo combinato e la BYD HAN, una berlina che, con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV e il suo sistema AWD, offre il perfetto equilibrio tra eleganza e sportività con un’autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e 521 km1 nel ciclo combinato.

BYD si affida a concessionari radicati sul territorio

Per aprire le vendite sul mercato italiano, BYD si è affidata a tre dei più importanti network di vendita presenti nel Nord Italia. Autotorino, Barchetti ed Intergea (attraverso le controllate Theorema e Car Village) saranno infatti i primi partner commerciali sul territorio Italiano con punti vendita dislocati a: Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Mentre nel mese di luglio la rete si espanderà anche a Como, Bergamo, Udine, Modena, Trento e Bolzano.

All’arrivo sul mercato italiano BYD ATTO3 si presenta con un listino a partire da 41.990 euro per la versione Comfort e 43.490 euro per la top di gamma versione Design (entrambi i prezzi non comprendono IPT e messa su strada).

BYD HAN, invece, è l’ammiraglia della gamma di modelli a nuova energia BYD per il mercato europeo. Combina un comfort superlativo, prestazioni da vettura di gamma premium e un’impressionante dotazione di serie e si presenta con un listino che parte da 70.940 euro per le versioni Executive nelle colorazioni Time Gray, Snow white e Silver Sand black; 71.306 euro per la colorazione Emperor Red e 71.550 euro per la livrea Al Blue.

In anteprima statica anche BYD DOLPHIN e BYD SEAL

Per l’occasione del lancio italiano, BYD svela con una expo statica anche due prodotti chiave per il prossimo futuro. BYD DOLPHIN la C hatchback 100% elettrica presto preordinabile sul mercato europeo e BYD SEAL, berlina di segmento D sportiva anch’essa completamente elettrica. Entrambe le vetture entreranno nella gamma di BYD nei prossimi mesi.