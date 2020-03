Bugatti Chiron Pur Sport: sarà il nuovo bolide di Ronaldo?

editato in: da

Frontale piatto, design dinamico e spoiler posteriore impressionante: è chiaro fin dall’inizio che il nuovo Bugatti Chiron Pur Sport desidera ardentemente curve e strade impegnative come nel video di presentazione qui sopra.

La produzione di Chiron Pur Sport inizierà nella seconda metà del 2020. Limitata a 60 unità a tre milioni di euro (IVA esclusa). Un vettura che potrebbe tranquillamente aggiungersi al garage di Cristiano Ronaldo che già possiede una Bugatti.

Il nuovo modello è un’auto ipersportiva senza compromessi : una nuova configurazione aerodinamica genera più carico aerodinamico mentre il peso ridotto aumenta l’agilità.

Sotto al cofano posteriore della Pur Sport permane il leggendario W16 quadri-turbo da 8 litri da 1500 cv, accoppiato ad un cambio completamente ricalibrato per ottenere una risposta più rapida.

Sulla parte posteriore Chiron Pur Sport monta un poderoso spoiler che si estende per 1,90 metri per generare gravi quantità di carico aerodinamico, e il sorprendente diffusore aumenta anche significativamente l’aerodinamica del veicolo.

L’interno del veicolo è volutamente sportivo e crudo, ed è stato ridotto al minimo assoluto. Grandi superfici sono state rivestite in Alcantara per risparmiare peso.

La cura dimagrante della Bugatti Chiron Pur Sport ha fatto scendere il peso sotto le due tonnellate grazie anche ai nuovi cerchi ultraleggeri in magnesio, il cui design a base di cerchi concentrici combinati a 10 fini raggi, contribuisce a migliorare anche l’aerodinamica. Gli altri 3 kg risparmiati derivano invece dai freni in magnesio con nuovi dischi e pasticche in titanio.

Bugatti e Michelin hanno poi sviluppato il nuovo ed esclusivo pneumatico Bugatti Sport Cup 2 R nelle dimensioni 285/30 R20 nella parte anteriore e 355/25 R21 nella parte posteriore per adattarsi al nuovo design delle ruote Aero.