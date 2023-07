Brembo Octyma: la nuova pinza freno a otto pistoni

Forte personalità, design innovativo: è Brembo Octyma, la nuova pinza freno in alluminio del Produttore italiano, per vetture ad alto contenuto tecnologico. Il nome la dice lunga, in quanto deriva dal latino octo, otto, a richiamare il numero dei pistoni. Altrettanto esplicito il simbolo, visto che l’otto orizzontale sta per l’infinito, rappresentando un costante flusso di energia e potenza, equilibrio e armonia.

Le linee tese sono studiate per infondere carattere, mentre i dettagli dei pistoni in rilievo esaltano la componente sportiva della pinza: così, Brembo Octyma è la soluzione ideale per la Land Rover Range Rover Sport SV, il SUV più potente e dinamico di sempre del brand inglese. Equipaggiata con un nuovo propulsore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 4.4 litri, che eroga 635 CV e 750 Nm di coppia, la versione più dinamica della Range Rover accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, con una velocità massima di 290 km/h.

Sotto il profilo squisitamente tecnico, l’innovativa disposizione a croce dei pistoni di Octyma ottimizza la frenata: c’è una migliore distribuzione della pressione. Esteticamente, con la nuova pinza freno, basata su un equilibrio di proporzioni, con la ricerca di colori raffinati ed esclusivi, viene esaltato il design dell’automobile. Sviluppate esclusivamente per la nuova Range Rover Sport SV, le pinze incorporano un’esclusiva disposizione dei pistoni a croce per massimizzare l’efficienza frenante. Esclusivi colori di pinze personalizzabili includono giallo, rosso, Carbon Bronze e nero.

Fonte: Brembo

Octyma è accoppiata di serie al disco freno leggero e flottante Dual Cast di nuova generazione con fascia frenante in ghisa e campana in alluminio: questo presenta un nuovo concetto per il collegamento fra disco in ghisa e la campana in alluminio, consentendo una miglior performance alle alte temperature.

Fonte: Brembo

In alternativa, optional, l’impianto può avere anche il disco freno in carbonio ceramico. Offre prestazioni di frenata elevate, con una migliore resistenza alle alte temperature, una durata maggiore e una riduzione delle masse non sospese di 34 kg rispetto ai freni dual cast. Tutto questo si traduce in una maggiore maneggevolezza, un’accelerazione più rapida e minori consumi.