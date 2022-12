Brembo a gonfie vele nel 2022

L’Azienda ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con un fatturato di oltre 2,7 miliardi di euro, in aumento del 24%. Ma il piede resta premuto sull’acceleratore: basti vedere la recente creazione di Brembo Ventures, l’unità dedicata agli investimenti in startup tecnologiche in grado di velocizzare il processo di innovazione.

In quest’ottica va visto il lancio del nuovo logo di Brembo, ideato nel 2022 (video 1 BREMBO LOGO ANIMATION): ha un’anima moderna e digitale che riflette l’approccio lungimirante della società italiana, ha spiegato l’Amministratore Delegato Daniele Schillaci. La scritta è più morbida e arrotondata, di facile lettura anche per gli utilizzi digitali. Immutabile nel tempo l’iconico colore rosso, che incarna la passione dell’azienda.

Sfide che la multinazionale bergamasca affronterà con fiducia nonostante il contesto incerto, come ha ricordato il Presidente di Brembo Matteo Tiraboschi. In un settore automotive che si evolve alla velocità della luce, l’attenzione di Brembo sarà quindi rivolta a realtà attive nell’intelligenza artificiale, nei big data, nella sensoristica, così come nella meccatronica. All’insegna dell’efficienza energetica e della sostenibilità.

Tant’è vero che Brembo è stata premiata alla Galleria dell’Innovazione del Motortec per il suo Brembo Beyond EV Kit. La nuova gamma, completamente dedicata ai veicoli elettrici, comprende una nuova famiglia di dischi con speciale rivestimento e pastiglie freno innovative.

Nuovi pure i Greenance Kit Concept, gamma di dischi in lega speciale e pastiglie freno dedicate, sviluppati congiuntamente. Combinano le massime prestazioni di frenata con un minore impatto ambientale, aumentando al contempo la durata dei dischi. Parliamo di una riduzione dell’80% del particolato fine durante la frenata. D’altronde, il nome è eloquente: deriva dall’unione delle parole “green” e “performance”, per la tutela dell’ambiente senza compromettere le massime prestazioni di frenata.

Con la stessa logica, le pastiglie Brembo Greenance per l’aftermarket moto Brembo presentano una migliore resistenza al calore, in quanto sono state progettate per mantenere le stesse prestazioni anche in caso di innalzamento della temperatura dei freni. I motociclisti possono aspettarsi un miglioramento delle prestazioni all’inizio e per tutta la durata della corsa, anche in caso di riscaldamento dell’impianto frenante.

Affidabilità, efficacia, ma anche estetica. Ci riferiamo alle pinze freno Xtra. Dedicate ai modelli premium, sono la scelta ideale per gli automobilisti che cercano un tocco di originalità dato dal colore anche attraverso una soluzione plug&play della vettura. In alluminio, soddisfano la richiesta di personalizzazione. Le tonalità scelte sono il rosso, il giallo, il nero e il grigio, ma su richiesta sono disponibili altri colori.

Per giocare d’anticipo nel campo delle auto elettriche e della guida autonoma, Brembo ha firmato un accordo di joint venture paritetica con Gold Phoenix. Obiettivo: dare vita al primo stabilimento Brembo dedicato alla produzione su larga scala di innovative pastiglie freno per il mercato aftermarket. Si punta a una qualità superiore, in termini di prestazioni, comfort e durata.

Perché Brembo intende cogliere le opportunità dei prossimi anni. Nel 2020, si contavano infatti 1,2 miliardi di veicoli in circolazione nel mondo. Ma, secondo le stime di Brembo, si arriverà quasi a 1,5 miliardi di unità entro il 2030.

Come innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti, il 2022 ha rappresentato anche l’occasione per presentare i nuovi dischi freno a due pezzi Dual Cast e Lightweight dedicati al mercato del ricambio. Freni che beneficiano di uno speciale processo di lavorazione della ghisa, campane più leggere e ventilazione orientata.

Tecnologia che fa rima con cultura. Così si spiega “The art of braking”, mostra spettacolo alla scoperta del freno”, svoltasi a Milano a settembre 2022 presso il Mudec, il Museo delle Culture. Ha raccontato la storia industriale di Brembo, da oltre sessant’anni leader mondiale nei sistemi frenanti.

L’azienda si conferma un autorevole “solution provider” anche nei videogiochi, mettendo a disposizione i suoi sistemi frenanti super performanti per migliorare l’esperienza di guida in Gran Turismo7. Nel negozio virtuale, il giocatore potrà potenziare le prestazioni della vettura, sostituendo i dischi freno di primo impianto con quelli della gamma Sport. Arrivando fino ai prodotti più performanti e distintivi per vetture stradali.

La multinazionale bergamasca è protagonista anche nel campo dei veicoli commerciali leggeri: per loro, una famiglia completamente nuova di pinze flottanti e staffe per. Questa nuova soluzione segna un passo avanti nel portafoglio prodotti di Brembo. Gli ingegneri dell’azienda italiana hanno valutato le prestazioni e la reazione dell’impianto frenante in una vasta gamma di condizioni diverse. Risultato: questi freni sono in grado di far fronte alle peculiarità strutturali e funzionali dei più diffusi e recenti veicoli commerciali leggeri presenti sul mercato.

E ancora, nel 2022 è stata presentata la sua neonata linea aftermarket di pastiglie freno dedicata ai veicoli pesanti. L’impianto frenante per i veicoli commerciali è soggetto a sollecitazioni termomeccaniche ripetitive, a cui i dischi freno devono resistere efficacemente. Tre le peculiarità: una speciale lega di ghisa per i veicoli commerciali, un’esclusiva tecnologia di ventilazione a pioli e un processo di co-fusione. Tutto ciò porta a una maggiore dissipazione del calore, un’ottima resistenza alle cricche termiche e un notevole prolungamento della durata dei dischi.

Non ultimo, nel 2022 Brembo ha organizzato la prima maratona per ripensare il mondo della mobilità. E per trovare nuove soluzioni al di fuori dei processi di innovazione tradizionali: il Brembo Hackathon.