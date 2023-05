BMW XM: il maxi SUV ibrido plug-in ad alte prestazioni

Come festeggiare il suo 50° anniversario? BMW M GmbH ha pensato bene di presentare la prima auto ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato: la XM. Un sistema ibrido plug-in che comprende un motore a benzina V8 e un motore elettrico straordinariamente potente conferisce al maxi SUV una notevole abilità dinamica.

La BMW XM ha un design esterno che richiama la leggendaria auto sportiva a motore centrale. La produzione è iniziata nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, nel dicembre 2022. Il modello arriverà nei concessionari di tutto il mondo nella primavera del 2023. I mercati di vendita principali saranno gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente.

Un mezzo esclusivo, per via della silhouette allungata in modo dinamico, e degli elementi di design tipici della M. Spicca l’interpretazione rielaborata del look del frontale creato per i modelli del segmento di lusso di BMW. Davanti, fari divisi in due unità separate, griglia a doppio rene con contorni dorati e illuminazione continua del contorno. Lateralmente, una fascia color oro ricorda la striscia nera che corre lungo la carrozzeria. Ulteriori richiami al passato sono rappresentati dai loghi incisi sul lunotto piatto. Cerchi in lega leggera M, montati di serie nel formato da 21 pollici con la possibilità di ulteriori varianti fino a 23 pollici.

Dentro, la dotazione comprende sedili multifunzione, protezioni per le ginocchia e un volante in pelle. Una generosa sensazione di spazio, materiali di alta qualità e un design stravagante trasformano la parte posteriore in un’esclusiva M Lounge. Gli schienali riscaldati che si estendono fino ai lati del vano posteriore e i cuscini appositamente progettati offrono ai passeggeri alti livelli di comfort. È possibile scegliere tra quattro rivestimenti per personalizzare gli interni. L’illuminazione ambientale, il climatizzatore automatico a quattro zone, l’impianto audio surround Harman Kardon e il Travel & Comfort System sono tutti elementi di serie.

Il sistema di trazione M Hybrid della BMW XM eroga una potenza complessiva di 480 kW/653 CV. Si ha una combinazione: il motore a combustione con una potenza massima di 360 kW/489 CV; più la trazione elettrica con una potenza massima di 145 kW/197 CV. È sostenuta da un motore V8 di nuova concezione, con tecnologia M TwinPower Turbo all’avanguardia. L’unità da 4,4 litri presenta un collettore di scarico a bancate incrociate e un processo di separazione dell’olio ottimizzato.

L’otto cilindri è assistito nel suo compito da un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. La potenza è immediatamente disponibile, mentre la coppia massima complessiva di 800 Nm.

Si ha un grande accumulo di potenza che inizia ai bassi giri e si mantiene per tutto l’arco dei giri. La BMW XM scatta da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,3 secondi, accompagnata da una colonna sonora carica di energia e di emotività per un’unità a otto cilindri. Questo deriva dall’impianto di scarico sportivo con flap a controllo elettronico e regolazione continua e doppi terminali esagonali disposti uno sopra l’altro, per la prima volta su un modello M.

Tre le modalità di funzionamento, tra cui l’impostazione Electric che consente di viaggiare a zero emissioni locali fino a 140 km/h e su una distanza massima di 82-88 km. Il tutto grazie alla batteria ad alta tensione agli ioni di litio montata nel sottoscocca dell’auto e ai 25,7 kWh di energia utilizzabile che fornisce. L’unità di ricarica combinata consente una ricarica a corrente alternata fino a 7,4 kW.

Il suono della trazione elettrica specifico per M fornisce un feedback autentico a ogni movimento del pedale dell’acceleratore quando si guida nella modalità di funzionamento a zero emissioni.

La potenza di sistema viene convogliata sulla strada attraverso lai trazione integrale M xDrive, la cui configurazione posteriore è particolarmente evidente in modalità 4WD Sport. Volendo, si seleziona la modalità 4WD Sand, concepita appositamente per la guida su dune e superfici simili.

Sofisticati sistemi di telaio con messa a punto specifica consentono all’auto di offrire il migliore compromesso possibile tra il dinamismo tipico della M e un comfort di guida superiore alla media del suo segmento. La trazione, l’agilità e la stabilità direzionale traggono vantaggio sia dalla limitazione dello slittamento delle ruote quasi automatica, sia dal collegamento in rete di tutti i sistemi di controllo all’interno della gestione integrata della dinamica.

Adas a profusione: fra i tanti, il Driving Assistant, con l’avviso di collisione anteriore, il ritorno alla corsia con assistenza allo sterzo, l’assistente all’evasione e il sistema di informazione sui limiti di velocità. L’optional Driving Assistant Professional combina l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go con una serie di altre funzioni, tra cui l’assistente allo sterzo e al controllo della corsia.

La vettura è dotata di serie del BMW Live Cockpit Professional, che porta con sé una versione specifica per la M dell’esperienza multisensoriale di ultima generazione del veicolo BMW iDrive.

Proporzionato il prezzo: € 181.500, più una serie infinita di optional. Possibile il leasing per un mezzo di € 184.750: anticipo di € 545.425, poi 36 canoni di 1.917,99. Riscatto eventuale con 10.000 km annui a € 86.685,67.

Non solo. La BMW XM Red Label sarà aggiunta alla gamma di modelli nell’autunno del 2023. La più potente vettura di serie omologata su strada nella storia di BMW M GmbH avrà una potenza di 550 kW/748 CV. E una coppia massima di sistema di 1.000 Nm.