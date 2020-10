BMW M3, la nuova super berlina da 510 CV

editato in: da

A 35 anni dal debutto della prima BMW M3, BMW M GmbH presenta l’ultima generazione delle sue auto sportive ad alte prestazioni nella fascia premium della classe media.

Vetture che hanno un fascino autentico, vantano una tecnologia da auto da corsa all’avanguardia e un profilo di carattere, nel rispetto della tradizione della BMW M3 originale presentata 35 anni fa. Nuova BMW M3 esprime un inedito concetto di veicolo incentrato sulle prestazioni e presenta la familiare miscela M di dinamismo, agilità e precisione, insieme all’usabilità quotidiana e le capacità a lunga distanza.

BMW offre una varietà extra di propulsori, un’esperienza di prestazioni autentiche nella nuova BMW M3, grazie al cambio manuale a sei marce non offerto da alcun competitor. I modelli da competizione sono disponibili per la prima volta anche con sistema di trazione integrale M xDrive.

Il motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo, sprigiona fino a 510 CV e fino a 650 Nm. Cambio manuale a sei marce specifico per il modello con Gear Shift Assistant, per situazioni di guida estremamente dinamiche. Le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e lo sterzo M Servotronic con rapporto variabile sono di serie. BMW presenta il nuovo sistema di frenata integrato con due impostazioni per modificare la risposta del pedale.

L’auto presenta cerchi in lega leggera M forgiati, anteriori da 18 pollici, posteriori da 19 pollici e pneumatici Performance opzionali. La struttura della scocca e il fissaggio al telaio sono estremamente rigidi grazie a misure comprendenti elementi di rinforzo specifici del modello per il vano motore, un controtelaio dell’asse anteriore con pannello di taglio in alluminio, elementi di rinforzo del pavimento e un controtelaio dell’asse posteriore con un collegamento rigido alla carrozzeria.

BMW M3 presenta le caratteristiche della carrozzeria orientate alle prestazioni, una versione specifica M della grande griglia a doppio rene verticale, i passaruota fortemente scolpiti con branchie M che catturano l’attenzione, uno spoiler posteriore e i familiari terminali di scarico M. L’auto presenta nuove ed esclusive verniciature esterne.

La cabina di guida è ergonomica, per auto sportive, con display e comandi specifici M, sedili sportivi M di nuova concezione e finiture in pelle Merino a grana fine; la ventilazione del sedile è un optional. L’auto presenta una nuova selezione ampliata dei sistemi di assistenza alla guida. La nuova M3 presenta BMW Live Cockpit Professional con raggruppamento display completamente digitale, sistema di navigazione BMW Maps e BMW Intelligent Personal Assistant di serie.

La BMW M3 ha una potenza di 480 CV, vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi; la variante Competition sprigiona invece 510 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Il lancio sul mercato è previsto da marzo 2021.