Bentley Bentayga, il SUV extra lusso si rinnova

Bentley rinnova Bentayga, presentando una nuova versione del SUV che riesce a coniugare lusso, affidabilità e una potenza unica nella sua categoria. La nuova Bentley Bentayga è disponibile subito con il propulsore a benzina V8 da 4,0 litri a doppio turbocompressore, capace di sprigionare 500 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia.

Il lussuoso SUV Bentley raggiunge la velocità massima di 290 km/h e riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. In futuro la Casa britannica amplierà la gamma delle motorizzazioni con l’introduzione della variante ibrida plug-in e di una versione Speed con motore 6 litri V12 da 608 cavalli di potenza a 900 Nm di coppia. Rispetto alla generazione precedente, che ha visto Bentley raggiungere quota 20 mila esemplari prodotti in quattro anni, gli ingegneri Bentley hanno lavorato al restyling della carrozzerie, con interventi che portano a una leggera modifica del design. Il frontale è più aggressivo grazie al nuovo paraurti che appare più pronunciato.

Rivisti i gruppi ottici Matrix Led, adesso più simili a quelli della berlina Flying Spur. La carreggiata posteriore, invece, è stata allargata di 2 centimetri per migliorare ulteriormente la stabilità della vettura: i passaruota, di conseguenza, appaiono più pronunciati. Lunga ancora 514 centimetri, la nuova Benley Bentayga presenta un’ampia presa d’aria sopra il passaruota anteriore.

Grandi novità per quanto riguarda gli interni della Bentley Bantayga, completamente rinnovati. L’abitacolo del SUV di lusso è stato oggetto di un importante lavoro di restyling da parte dei progettisti, chiamati a creare un ambiente lussuoso ancora più rilassante per i passeggeri in qualsiasi condizione di marcia.

L’abitacolo dell’auto che al momento della sua uscita, nel 2016, poteva vantare del titolo di SUV più veloce al mondo, è sempre molto curato e lussuoso e diventa ancora più personalizzabile, grazie alle inedite rifiniture in alluminio spazzolato, una novità assoluta per il marchio britannico. Disponibili configurazioni interne a 5 posti su 2 file, a 7 posti su 3 file e a 4 posti su 2 file con le poltrone posteriori indipendenti e arretrate.

Nuovo e sofisticato il sistema di infotainment di ultima generazione, integrato alla perfezione nel cruscotto, realizzato artigianalmente. Lo schermo da 10,9 pollici include una grafica dinamica ad alta risoluzione, disponibile di serie con funzione wireless. Il sistema, compatibile sia con Apple Car Play che con Android Auto, è dotato di mappe satellitari e display Head-Up in grado di proiettare tutte le informazioni su traffico, via, nomi e distanza della destinazione. Nonostante l’arrivo di numerosi nuovi modelli di marchi rivali, Bentayga continua ad essere il SUV di lusso più venduto.