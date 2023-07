Le auto più rubate in Italia: in testa c’è sempre lei

Il dossier offre una fotografia dettagliata del fenomeno relativo ai furti di automobili nel nostro Paese: dalle analisi è stata ricavata la classifica delle auto più rubate nel 2022, ma anche una serie di dati sulle regioni più colpite dai furti e sui ricambi più ambiti dai ladri che cercano singoli pezzi in un momento storico caratterizzato dalla crisi delle materie prime.

Le auto più rubate in Italia: la classifica

La classifica delle auto più rubate in Italia segue il mercato delle vendite: al primo posto, infatti, c'è la Fiat Panda, modello stabilmente in testa alla graduatoria dei modelli più venduti nel nostro Paese. Stando al "Dossier sui Furti di veicoli" elaborato da LoJack sui dati relativi al 2022, nel corso dell'anno passato sono state rubate 11.942 Fiat Panda che rappresentano più del 10% del totale.

Al secondo posto troviamo un altro modello della Casa torinese: si tratta della Fiat 500 con 8.698 furti registrati durante il 2022. Le prime quattro posizioni della graduatoria sono occupate da modelli appartenenti al Gruppo Stellantis: sul gradino più basso del podio troviamo la Fiat Punto con 5.444 unità rubate.

Quarta posizione, invece, per la Lancia Ypsilon: il numero di esemplari sottratti è pari a 3.918. Al quinto posto c'è la Giulietta: del modello che si appresta a tornare sul mercato con una nuova generazione nel 2022 sono stati sottratti 1.658 esemplari su tutto il territorio nazionale.

Bisogna scendere fino alla sesta posizione della classifica delle vetture più rubate in Italia per trovare un modello straniero: si tratta della Volkswagen Golf che è stata spodestata per la prima volta dal primato di auto più venduta d'Europa, conquistato dalla Peugeot 208. I furti di Golf nel 2022 sono stati 1.427, più della Smart Fortwo Coupé (1.408) e della Renault Clio (1.388), rispettivamente al settimo e ottavo posto della graduatoria.

A chiudere la top ten relativa alle auto più rubate d'Italia con 1.157 esemplari sottratti troviamo al nono posto la Fiesta, modello che Ford ha deciso di non produrre più dopo una storia lunga 41 anni, e infine la Opel Corsa, decima con 910 unità rubate. Nella categoria dei SUV, tra le preferite dai ladri, i modelli presi di mira più degli altri sono la Nissan Qashqai, il Land Rover Evoque, la Hyundai Tucson e la Toyota RAV4.

Furti veicoli: le regioni più colpite

Il 2022 è stato un anno caratterizzato da una nuova accelerazione sul fronte dei furti di veicoli in Italia, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente: in media, su tutto il territorio nazionale, si sono verificati circa 330 furti ogni giorno tra automobili, moto e mezzi pesanti.

Le Regioni più colpite in assoluto sono state la Campania, il Lazio, la Calabria e la Sicilia. A molte vetture, rivela il dossier di LoJack Italia, vengono sottratti singoli pezzi mentre sono in sosta su strada: un fenomeno favorito dalla crisi di materie prime a livello internazionale che ha colpito duramente il mercato automobilistico.