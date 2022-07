Auto – Le più vendute sono Toyota, Volkswagen e Hyundai

L’industria delle auto sta vivendo anni di forti cambiamenti. Se la prospettiva in Europa, ad esempio, è di una produzione di nuove auto esclusivamente di tipo elettrico a partire dal 2035, la pandemia di Covid ha riportato indietro di dieci anni il numero di auto prodotte nel 2020 – 77 milioni nel mondo – mentre continuano ancora oggi a farsi sentire gli effetti delle difficoltà nel reperire gli elementi elettronici con un rallentamento generale del mercato.

Il 2021 è stato comunque un anno di ripresa per il settore rispetto al 2020: la produzione è infatti aumentata di 2,5 milioni di unità passando da 77,6 milioni a 80,1 milioni. Ma quali sono le aziende che hanno prodotto più auto? E qual è l’auto più venduta?

Le marche di auto più vendute nel 2021

In cima alla classifica delle marche di auto più vendute nel mondo, nel 2021, troviamo Toyota. Lo scorso anno la multinazionale giapponese, la cui sede principale si trova nell’omonima città, ha venduto 9.562.483 mezzi. Alle sue spalle si è posizionato il gruppo Volkswagen, fondato da Ferdinand Porsche il 28 maggio del 1937. Con i suoi dodici marchi – tra cui Volkswagen, Audi, Seat, Lamborghini e Porsche – la casa tedesca ha venduto in totale nell’anno passato quasi 9 milioni di mezzi, fermandosi a 8.882.346. Sul terzo gradino del podio si è invece piazzata Hyundai / Kia che, con 7.189.893 auto, ha superato General Motors e Stellantis. Proprio quest’ultima è la grande novità di questi anni. Fondata il 16 gennaio del 2021 con la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA, Stellantis è attualmente una delle più grandi case automobilistiche al mondo potendo contare sulle controllate di FCA Italy come FIAT e di FCA US come Jeep, oltre ai marchi Citroen, Maserati, Opel e Peugeot. Il colosso nel 2021 si è attestato a quota 6.142.200 mezzi venduti. Nelle prime 15 posizioni troviamo poi altri marchi famosi come Honda, Nissan, Ford, Renault, Mercedes e Geely che ha chiuso il 2021 al quindicesimo posto con 1.328.029 auto vendute.

Cresce la vendita delle auto elettriche

A segnare un deciso incremento negli ultimi anni è stata la produzione di auto elettriche. Se nel 2017 il numero di immatricolazioni in Italia si fermava sotto le duemila unità (1.945), nel 2021 il dato è decisamente aumentato: i nuovi veicoli elettrici venduti sono stati 67.263, in crescita di 22 mila unità rispetto al 2020 e di quasi 57 mila rispetto al 2019. Il mercato sembra quindi si stia adattando velocemente a quelli che saranno gli sviluppi futuri. Stabile è rimasto invece il comparto del metano, con 31.418 vendite nel 2021, mentre ha segnato una leggera crescita il GPL con 107.105 auto immatricolate nel 2021.

Ora sarà da vedere come nei prossimi anni evolverà il mercato in conseguenza sia dell’aumento dei prezzi dei carburanti sia della scelta del Parlamento Europeo sulla produzione di sole auto nuove elettriche dal 2035.