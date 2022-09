L’auto ideale per muoversi in città

La ricetta vincente della nuova Dacia Spring, fin dal momento del suo lancio sul mercato, è certamente la combinazione tra un look da crossover e le dimensioni ridotte. La city car elettrica della gamma del brand infatti piace per il suo aspetto da SUV, che segue il trend dei nostri tempi, ma anche perché è compatta e si muove abilmente tra le vie della città e nei parcheggi dei centri urbani.

Dacia Spring non smette di stupirci, i passaruota ampliati e il cofano bombato le donano un aspetto robusto, ma le dimensioni compatte – 3,73 metri di lunghezza, 1,58 di larghezza e 1,51 di altezza – facilitano ogni movimento, anche nelle aree più affollate. Una cittadina perfetta, la compagna ideale per gli spostamenti quotidiani. I possessori di Dacia Spring effettuano giornalmente dai 5 ai 9 spostamenti in città, percorrendo in media 31 chilometri a una velocità media di 26 km/h. L’autonomia permette di fare una ricarica completa a settimana e di vivere a pieno la mobilità urbana.

Il successo di Dacia Spring

Il crossover elettrico di Dacia vanta la disponibilità di quattro posti reali a bordo, ma anche un ampio portabagagli di circa 300 litri e un’autonomia fino a 305 km in città (230 km WLTP), si distingue inoltre per il suo look contemporaneo, accentuato dalle personalizzazioni arancioni della carrozzeria e degli interni. Non è tutto, perché con l’app gratuita MyDacia è possibile ottenere in tempo reale sullo smartphone i dati sul livello della batteria, scongiurando ogni ansia da autonomia. I servizi offerti dall’app sono gratuiti per i primi 8 anni. Tutti i proprietari di Dacia Spring infatti accedono mediamente almeno una volta al giorno alla dashboard offerta dall’applicazione, proprio da qui infatti hanno la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie sullo stato del veicolo.

Dacia Spring vanta un successo senza precedenti, nei mesi scorsi infatti è diventata anche protagonista della mobilità condivisa tramite il car sharing Zity By Mobilize, che ha preso il via il 23 giugno nella città di Milano. Le vetture presenti sul territorio del capoluogo lombardo sono in tutto 450, disponibili in car sharing 100% elettrico free-floating per la collettività e gestibili direttamente tramite app.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

La nuova identità cool del crossover urbano Dacia

Con la nuova brand identity, lanciata a giugno 2022, Dacia Spring cambia look. Resta fedele alle sue linee robuste e compatte, ma a partire da fine anno la city car sarà dotata del nuovo logo Dacia Link, che verrà posto al centro della calandra e delle ruote dei nuovi veicoli. Composto da una D e una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena, il nuovo simbolo non passa inosservato, e darà più risalto al brand, simboleggiando al tempo stesso robustezza e semplicità.

Anche il logo al posteriore e sul volante è nuovo: le lettere, volutamente minimaliste, sono alleggerite per mantenere solo i tratti necessari per riconoscerle. Si aggiungono altre evoluzioni del design, come l’introduzione della tinta Schist Grey per le barre da tetto e la nuova tinta Lichen Kaki, le cui tonalità ricordano il muschio e la terra, che donano alla gamma un look ancora più outdoor. Aspettando l’arrivo nelle concessionarie, oggi possiamo ammirare Dacia Spring e il resto delle vetture della marca nella loro nuova veste grazie all’innovativa app Dacia AR, visualizzando l’anteprima di quello che potremo vedere su strada alla fine dell’anno.