L’auto elettrica senza spina in Italia è già un successo

Grande successo per Nissan: la Casa automobilistica giapponese ha superato la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-POWER vendute in Italia: si tratta di un traguardo storico, raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa tecnologia innovativa arrivata nel Vecchio Continente a giugno del 2022.

La tecnologia e-POWER è un brevetto Nissan che rappresenta un unicum nel panorama automobilistico mondiale: un motore elettrico muove le ruote delle vetture e al tempo stesso un propulsore termico produce energia. In pratica si tratta di un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e consente di percorrere 1.000 chilometri con un pieno.

Nissan conquista l’Italia con la tecnologia e-POWER

L’innovativo brevetto e-POWER di Nissan è disponibile in Italia su due modelli presenti all’interno del listino Nissan: Qashqai e X-Trail. In base ai dati raccolti dall’azienda nipponica, la metà dei clienti che acquistano Qashqai e-POWER scelgono gli allestimenti top di gamma Tekna e Tekna+ che spiccano per i contenuti tecnologici, per il comfort, la sicurezza, la qualità dei materiali e le rifiniture ai vertici della categoria. Il comfort di guida, inoltre, è assicurato dalla tecnologia e-PEDAL Step, che consente di accelerare e frenare utilizzando solamente il pedale dell’acceleratore.

Tra i clienti di X-Trail e-POWER, invece, tre su quattro optano per la versione e-4ORCE 4WD, un altro brevetto Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sistema molto sofisticato che regola la forza motrice e l’azione del freno sulle quattro ruote dell’auto. L’e-4ORCE presente su X-Trail, il SUV di Nissan giunto alla sua quarta generazione, reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, garantendo prestazioni brillanti e il massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione di guida.

Nissan, nel corso del mese di novembre del 2022, ha ricevuto un premio prestigioso per la e-POWER, eletta la tecnologia più innovativa all’Auto Moto Grand Prix. La nota rivista, punto di riferimento nel panorama della stampa automobilistica, ha assegnato a e-POWER di Nissan il Premio Innovazione 2022 nel corso della cerimonia di premiazione andata in scena a Parigi.

Nissan e-POWER: consumi e autonomia top

Questo nuovo sistema di propulsione presente su Qashqai e X-Trail rappresenta un approccio unico e innovativo nell’era dell’elettrificazione: le auto dotate di e-POWER si comportano come un veicolo 100% elettrico, con un’accelerazione brillante e lineare e un motore fluido e silenzioso.

A differenza degli altri veicoli elettrici, però, i modelli e-POWER non prevedono la classica ricarica alla spina: per fare il pieno di energia e viaggiare in elettrico basta inserire la benzina nel serbatoio. La propulsione è assicurata dal motore elettrico con coppia da 330 Nm immediatamente disponibile, mentre la batteria viene costantemente ricaricata dall’energia elettrica prodotta direttamente dal motore endotermico a benzina.

Il sistema brevettato da Nissan risulta estremamente efficace e ottimizzato, assicurando una grande autonomia e consumi decisamente più bassi rispetto ai modelli di pari categoria. In base ai dati rilevati dagli ingegneri nipponici durante i test del ciclo WLTP, per esempio, Qashqai e-POWER ha un consumo medio di 5,3 litri ogni 100 chilometri percorsi e un’autonomia di 1.000 chilometri con un solo pieno.