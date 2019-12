Auto dell’Anno 2020: le sette finaliste con due novità assolute

editato in: da

Sono state selezionate le sette vetture finaliste per il titolo di Auto dell’Anno 2020.

Per la prima volta in assoluto quest’anno tra le finaliste ci sono due auto elettriche: la Tesla Model 3 e la Porsche Taycan, che si collocano in segmenti differenti di mercato ma che comunque sono entrambe destinate ad avere successo come vetture a zero emissioni.

Tra i modelli che si contendono il titolo di migliore auto dell’anno ci sono anche la Peugeot 208 e la Renault Clio. Le due auto francesi sono pronte a fronteggiarsi anche sul mercato delle vendite nell’affollato segmento B.

Tra le sette finaliste c’è anche la Puma con cui Ford ripropone un nome del passato ma interpretato con forme da crossover urbano e dal design dinamico.

In lizza per il titolo c’è anche la Toyota Corolla, un’auto da sempre apprezzata dal grande pubblico che si ripresenta ai nastri di partenza sul mercato europeo con alcune importanti novità.

Infine non poteva mancare un’auto tedesca: la nuova generazione della Serie 1 di Bmw, la prima a trazione anteriore, una vera rivoluzione per la “piccola” dell’elica.

L’auto vincente sarà proclamata il prossimo 2 marzo a Ginevra, il giorno prima dell’apertura alla stampa della prossima edizione del Salone Internazionale dell’auto.