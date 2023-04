Questa è l’auto a benzina più venduta in Itali a marzo 2023

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La conosciamo tutti, una delle auto più vendute della Casa del Fulmine, diventata negli anni infatti un simbolo per Opel. Stiamo parlando della mitica Corsa, oggi un emblema dell’automobilismo, nota in tutta Europa.

Come è avvenuto negli anni per tutte le utilitarie proposte alla clientela, anche la Opel Corsa – col passare del tempo – ha visto crescere le sue dimensioni. La generazione attualmente in vendita sul mercato supera i 4 metri di lunghezza, una misura già raggiunta dalle precedenti generazioni. È il giusto compromesso per chi cerca una vettura comoda per i viaggi in famiglia – che non sia costosa come un SUV – spaziosa per tutti, ma meno ingombrante di un crossover o una compatta.

Com’è fatta

E dopo tutti questi anni dal primissimo lancio sul mercato (la produzione iniziò infatti nel 1982), Opel Corsa continua a far parlare di sé. Abbiamo seguito la presentazione dell’attuale generazione e del modello speciale per i 40 anni, che la Casa ha realizzato nella sua primissima versione elettrica. Oggi Opel Corsa è ancora una delle auto più vendute, in particolare, la versione a benzina ha raggiunto la vetta della classifica delle auto a benzina più vendute in Italia a marzo 2023, secondo i dati ufficiali dell’UNRAE.

Costruita sulla stessa base che viene utilizzata per la realizzazione della Peugeot 208, ha infatti le stesse dimensioni di base dell’auto del Leone, altra icona di successo. I due modelli presentano però un approccio differente allo spazio, che sulla 208 è meno ampio – la francese strizza l’occhio alla sportività – mentre è maggiore sulla Corsa.

Per quanto riguarda le dimensioni, nello specifico possiamo dire che la lunghezza supera appena i 4 metri (4,060 per l’esattezza), il passo misura 2,54 metri, l’auto è larga 1,745 m e alta 1,43 metri.

Una storia di successi

Opel Corsa vanta uno stretto rapporto con la fabbrica di Saragozza, da quattro decenni. Lo stabilimento aragonese ha iniziato a lavorare nel 1982 alla produzione di questo modello, con il quale mantiene un rapporto di lunga data.

Nel mese di gennaio 2022 la fabbrica ha prodotto esattamente l’11 milionesima unità della Corsa. La best seller della Casa del Fulmine rappresenta la storia a Saragozza, sia per la fabbrica che per i suoi operai che, negli ultimi 41 anni, hanno visto tutte le generazioni di Opel Corsa dalle linee di produzione al lancio.

Gli interni di Opel Corsa

Per quanto riguarda l’abitacolo, come abbiamo già detto, i tedeschi hanno sicuramente dato maggiore importanza allo spazio rispetto ai francesi della 208. Nonostante questo, il bagagliaio della Opel Corsa offre una capacità di carico di 309 litri. Non sono tanti, ma possiamo dire ben sfruttati. Anche la variante elettrica mantiene la stessa capacità di carico.

Opel Corsa, che negli anni è diventata un mito del mercato automotive, oggi è la vettura a benzina più venduta a marzo 2023 nel nostro Paese. La gamma propone alla clientela differenti versioni, a benzina o diesel non ibride, e anche la variante a zero emissioni, l’elettrica dotata di batteria da 50 kWh che oggi riesce a garantire fino a 388 chilometri di autonomia (dichiarata dalla Casa) grazie all’ultimo aggiornamento apportato dai tecnici Opel.