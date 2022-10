AUDI&CARE’s on Tour: un viaggio itinerante verso la sostenibilità e la responsabilità sociale

Audi è a fianco della manifestazione CARE’s -The ethical Chef Days, in occasione del suo ottavo appuntamento, che si conferma, ancora una volta, un atteso momento per parlare di sostenibilità a 360°.

Quest’anno il progetto assume una forma inedita e itinerante. CARE’s on Tour : un viaggio itinerante che parte da Venezia per poi approdare a Brunico e Salina nel corso del prossimo anno. Tre tappe incantevoli della nostra bella Italia. L’ormai classico appuntamento, che prima si esauriva in un solo weekend, diventa un viaggio di 8 mesi e coinvolge 200 tra chef, produttori e altre figure chiave dell’universo dell’enogastronomia.

Le tre tappe propongono protagonisti differenti e sono incentrate su tematiche diverse, anche se non mancano alcuni elementi comuni, quali la presenza di grandi chef internazionali, l’ampio spazio dato a giovani promesse della cucina e il confronto con altri mondi, dalla moda all’architettura, dall’arte all’energia.

Durante i Cares’s talk nella città lagunare si è parlato di problematiche energetiche. Sono stati illustrati progetti ambiziosi e soluzioni di sostenibilità ambientale. In occasione del talk previsto sulla suggestiva Isola della Certosa, Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, ha analizzato i cambiamenti in atto e quali possibili soluzioni un player come Audi può realizzare attraverso la reingegnerizzazione dei propri processi.

Quale occasione migliore per vivere in prima persona la città lagunare più famosa del mondo che da sempre affronta sfide ambientali grazie alla sua unicità geografica per il brand dei Quattro Anelli. Da sempre pioniera nell’innovazione oggi più che mai prosegue verso la strada della responsabilità sociale.

Un impegno quello di Audi insieme a Care’s , per contribuire in modo completo e diversificato allo sviluppo di una nuova cultura e di rinnovati valori che comprendano il rispetto del territorio, delle persone del modo e del tempo in cui viviamo. Un approccio olistico alla produzione sostenibile: dall’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili al riciclo dei materiali a fine vita, per una filiera che mira ad essere totalmente carbon neutral.

Chiaramente lavorando sulle tecnologie a bordo dell’auto per un nuovo modo di concepire la sicurezza attraverso i sistemi predittivi, la connettività e la guida autonoma.