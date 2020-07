Audi svela il nuovo concept SUV che sfida Tesla

editato in: da

Se guardiamo l’estetica, le due auto sono praticamente identiche, la differenza sta nella forma, ognuna infatti ha le sue peculiarità uniche e inconfondibili: stiamo parlando di Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron.

La prima è stata presentata al Salone di Ginevra lo scorso anno, il primo SUV elettrico compatto di Audi, ora la Casa svela le immagini inedite del secondo modello della linea che entrerà in produzione nel 2021 come SUV Coupé. I potenziali clienti Q4 oggi possono già iniziare a pensare a quale versione preferiscono.

C’è che predilige la versatilità e la robustezza del SUV classico, chi invece apprezza l’eleganza dinamica della variante Coupé. Le dimensioni dei due modelli Q4 sono quasi identiche: lunghezza esterna di 4,60 metri e altezza di 1,60 m, la nuova versione Sportback è più lunga di un centimetro e più piatta. Le varianti Q4 sono identiche in termini di larghezza di 1,90 m e interasse di 2,77 metri.

Le due versioni presentano la stessa tecnologia di guida, due motori elettrici con 225 kW di potenza, trazione integrale quattro. Entrambe le nuove Q4 scattano da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h. L’autonomia fornita supera i 450 chilometri e stabilisce il punto di riferimento nella sua categoria. Le versioni con trazione posteriore offriranno un’autonomia di oltre 500 chilometri. Audi Q4 Sportback e-tron concept offre un’anteprima di quello che sarà il veicolo elettrico di produzione che la Casa lancerà entro il 2021.

La silhouette della versione Sportback dell’elettrica si presenta inclinata verso il basso, la linea del tetto termina con uno spoiler. Per questo la nuova Audi Q4 Sportback e-tron appare più lunga del suo modello gemello. Il single frame con il logo frontale del marchio identifica la concept e-tron di Q4 Sportback, dal primo sguardo si capisce che si tratta di un’Audi elettrica. Le grandi ruote da 22 pollici non lasciano dubbi sul potenziale del nuovo membro della famiglia dei Quattro Anelli.

Audi Q4 Sportback e-tron è realizzata nel nuovo colore grigio chiaro metallizzato a effetto perlato, che assume una sfumatura verdastra a seconda dell’angolo della luce. Le sezioni inferiori del corpo sono dipinte in un colore grigio scuro. Per quanto riguarda gli interni, la nuova Audi Q4 Sportback e-tron offre spaziosità e comfort ottimali, grazie alle dimensioni generose e al passo di 2,77 metri, oltre all’assenza del tunnel centrale nella parte anteriore.

La piattaforma modulare MEB offre una vasta gamma di varianti di unità e livelli di potenza. Il SUV garantisce una trazione ottimale in tutte le condizioni atmosferiche e su qualsiasi tipo di superficie, è dotato di due motori elettrici non collegati, in grado di erogare una potenza complessiva di 306 cavalli, grazie alla gestione elettronica della trazione. Il pacco batteria è collocato tra gli assali, in corrispondenza del sottoscocca, ed ha una capacità di 82 kWh.

Audi ha lanciato la sua offensiva elettrica con la prima mondiale del SUV e-tron, il più sicuro, a settembre 2018. Entro il 2025 offrirà più di 20 auto con trazione 100% elettrica nei mercati più importanti del mondo, con l’obiettivo di raggiungere circa il 40% delle vendite con i modelli elettrificati.