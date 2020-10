Audi presenta la nuova Q5 Sportback, pratica ed elegante

editato in: da

La Casa dei Quattro Anelli lancia la nuova coupé Q5 Sportback, per tutti coloro che amano il design espressivo e l’innovazione tecnica, ma anche il carattere sportivo e l’elevata utilità quotidiana. Il funzionamento semplice e i display chiari garantiscono una guida rilassata.

La nuova Audi Q5 Sportback (la nuova variante della Q5 è stata presentata a giugno) attira l’attenzione ed emana una presenza potente, tipica dei SUV del brand. Grandi prese d’aria fiancheggiano il singleframe ottagonale, i fari sono dotati di LED o tecnologia LED a matrice opzionale. Il rivestimento laterale delle porte dona al SUV un aspetto stabile e robusto, il lunotto fortemente inclinato e il paraurti posteriore conferiscono alla Q5 Sportback invece un aspetto molto dinamico e potente.

Anche l’ultimo membro della famiglia viene offerto con il sedile posteriore standard plus, che può essere spostato lateralmente e ha lo schienale regolabile. Se necessario, può scorrere in avanti per aumentare la capacità del bagagliaio. Fornisce un maggiore comfort per i passeggeri dei sedili posteriori. Di serie il portellone elettrico, in combinazione con la comoda chiave opzionale che funziona in tasca o nella borsa, l’auto può essere aperta anche con un semplice gesto del piede se, ad esempio, il conducente ha le mani occupate.

Audi Q5, uno dei SUV più venduti, nella versione Sportback monta un motore TFSI da 2,0 litri e un sistema ibrido leggero da 12 V in grado di erogare in tutto 261 cavalli e 273 Nm di coppia. La SQ5 Sportback utilizza invece il motore TFSI V6 da 3,0 litri che produce 349 cavalli e 369 Nm di coppia. Oltre all’Audi virtual cockpit plus con display da 12,3 pollici, a bordo è presente anche l’head-up display. Il sistema di navigazione MMI e infotainment è abbinato a un display touch da 10,1 pollici. La sua schermata iniziale è personalizzabile e molte impostazioni del veicolo possono essere inserite nei singoli profili utente e memorizzate online sul portale clienti myAudi.

L’Audi Q5 Sportback sarà equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida tra cui il cruise control adattivo con Traffic Jam Assist, Audi side assist e Audi pre sense rear, avviso di deviazione dalla corsia e sistema di parcheggio plus. L’auto viene prodotta nello stabilimento di San José Chiapa in Messico e verrà lanciata negli Stati Uniti nella prima metà del 2021.