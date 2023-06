Audi: la sua storia, i suoi successi e il suo futuro

Nel panorama automobilistico italiano, Audi si è da sempre affermata come uno dei marchi di maggior successo. Il brand tedesco è riuscito a consolidare la sua posizione sul mercato italiano grazie a una strategia di elettrificazione ambiziosa, ponendo sempre l’uomo al centro e offrendo modelli sempre più apprezzati dal pubblico. In un’intervista esclusiva con il direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo, abbiamo approfondito le chiavi del successo del marchio e ile strategie del futuro.

Una delle mosse strategiche di Audi è stata l’investimento nell’elettrificazione. Negli ultimi anni, il marchio ha lanciato sul mercato italiano una serie di veicoli elettrificati, inclusa la famiglia di modelli Audi e-tron. Questa strategia si è rivelata vincente, poiché ha risposto alle crescenti esigenze dei consumatori italiani in termini di sostenibilità ambientale e nuove tecnologie. La scelta di Audi di puntare sull’elettrificazione ha permesso al marchio di distinguersi dalla concorrenza e di posizionarsi come leader nel settore delle auto elettriche di lusso.

Tuttavia, l’elettrificazione da sola non è sufficiente per garantire il successo di un marchio automobilistico. Audi ha saputo distinguersi anche grazie alla sua attenzione ai dettagli e ai bisogni del cliente. L’azienda ha posto particolare enfasi sull’esperienza di guida e sulle esigenze dei clienti, creando modelli che offrono un mix di prestazioni, comfort e tecnologia all’avanguardia. Audi ha messo a punto soluzioni innovative per rendere l’esperienza di guida sempre più personalizzata, grazie all’integrazione di sistemi di assistenza avanzati e all’interconnessione tra veicolo e ambiente esterno.

I modelli Audi hanno conquistato un crescente successo in Italia grazie alla loro capacità di coniugare lusso, sportività ed efficienza. La gamma di veicoli Audi, che spazia dalle berline alle SUV e alle auto sportive, ha risposto alle diverse esigenze dei clienti italiani. In particolare, i modelli di successo come l’Audi A3, l’Audi Q5 e l’Audi R8 hanno riscosso un ampio consenso tra gli appassionati di automobili in Italia. La costante evoluzione dei modelli, con l’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni di design innovative, ha contribuito a mantenere l’interesse del pubblico italiano per il marchio Audi.

Guardando al futuro, Audi ha in serbo grandi progetti per il mercato italiano. L’azienda punta a consolidare la sua leadership nel settore dell’elettrificazione, aumentando l’offerta di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Audi intende inoltre ampliare la sua rete di infrastrutture di ricarica per facilitare l’adozione dei veicoli elettrici da parte dei clienti.

Audi SQ8 e-tron: Tecnologia e Prestazioni Eccezionali

Audi ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano delle varianti sportive della gamma Q8 e-tron, l’Audi SQ8 e-tron e l’Audi SQ8 Sportback e-tron. Questi veicoli si distinguono per la loro eccezionale tecnologia e prestazioni, offrendo un’esperienza di guida emozionante e sostenibile.

Le Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron sono equipaggiate con tre motori elettrici, di cui due sull’assale posteriore, capaci di erogare complessivamente 503 CV di potenza e una coppia di 973 Nm. Questa potenza viene accompagnata da un sistema di ricarica fino a 170 kW, che è superiore di 20 kW rispetto alla generazione precedente. Inoltre, sono state apportate migliorie all’aerodinamica, la capacità della batteria è stata incrementata di oltre il 20%, e l’autonomia è stata estesa fino a 471 chilometri secondo il ciclo WLTP per l’Audi SQ8 Sportback e-tron.

Le elevate prestazioni di queste vetture, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, sono garantite dalla trazione integrale quattro elettrica. Questo sistema è in grado di distribuire la coppia fra gli assali due volte più velocemente rispetto a un sistema integrale tradizionale. Inoltre, grazie alla funzione torque vectoring elettrico, la spinta può essere ripartita tra le ruote posteriori con una rapidità quattro volte superiore a un differenziale meccanico, favorendo l’innesco del sovrasterzo.

La dotazione tecnica di queste vetture comprende anche sospensioni pneumatiche adattive con taratura specifica, uno sterzo progressivo sportivo e un sistema ESC a quattro stadi. Tali caratteristiche contribuiscono a offrire un’esperienza di guida sportiva e dinamica.

Le Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron rappresentano l’evoluzione delle vetture elettriche Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, che sono state le prime vetture elettriche al mondo prodotte in grande serie con tre motori a zero emissioni. Questi nuovi modelli si collocano al vertice della nuova gamma Audi Q8 e-tron, offrendo prestazioni superiori alle varianti precedenti.

La batteria di queste vetture ha una capacità di 114 kWh (106 kWh netti), con un aumento effettivo di 20 kWh rispetto al modello precedente. Ciò si traduce in un’autonomia nettamente migliorata rispetto alla generazione precedente, con 458 chilometri per l’Audi SQ8 e-tron e 471 chilometri per l’Audi SQ8 Sportback e-tron secondo il ciclo WLTP.

La potenza di ricarica è stata ulteriormente migliorata, raggiungendo i 170 kW in corrente continua, che rappresenta un aumento di 20 kW rispetto alle Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback. Inoltre, è possibile effettuare la ricarica in corrente alternata (AC) con una potenza massima di 11 o 22 kW, quest’ultima opzione disponibile di serie per la variante sportiva.

La curva di ricarica di queste vetture è caratterizzata da una rapida accelerazione verso il picco di carica e da una costante mantenimento di questo livello. Ad esempio, presso una stazione di ricarica ad alta potenza, è possibile ricaricare la batteria dal 10% all’80% in soli 31 minuti, ottenendo un incremento del range pari a 104 chilometri secondo il ciclo WLTP in soli 10 minuti.

Dal punto di vista estetico, le Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron presentano linee rivisitate rispetto alla generazione precedente. I paraurti sono stati ridisegnati e la griglia del radiatore presenta un design inedito con il caratteristico single frame ottagonale. Inoltre, è possibile richiedere un’opzione di proiezione luminosa a tutta larghezza tra i gruppi ottici.

Questi veicoli includono anche la nuova corporate identity del marchio Audi, con il design bidimensionale dei quattro anelli e la denominazione del modello con il lettering “Audi” sui montanti B.

Per quanto riguarda l’ambiente, le Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron sono prodotte presso lo stabilimento Audi di Bruxelles, in Belgio, che ha ottenuto la certificazione di neutralità carbonica. Inoltre, queste vetture utilizzano componenti sostenibili derivanti dal riciclo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

L’arrivo sul mercato italiano di questi nuovi modelli rappresenta un passo significativo nell’impegno di Audi verso l’elettrificazione. Entro il 2026, Audi prevede di offrire più di 20 modelli full electric, e successivamente lancerà esclusivamente nuove auto completamente elettriche a livello globale. I mercati principali per le Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron sono gli Stati Uniti e l’Europa, con particolare attenzione alla Germania e alla Norvegia, due paesi che stanno adottando massicciamente la mobilità elettrica.

In conclusione, l’Audi SQ8 e-tron e l’Audi SQ8 Sportback e-tron offrono un’esperienza di guida emozionante, con prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia. Questi veicoli rappresentano un passo significativo nella transizione verso una mobilità sostenibile e confermano l’impegno di Audi nel campo dell’elettrificazione.