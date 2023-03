Audi, l’allestimento top di gamma Identity Black esteso a Q3 e Q5

Novità in casa Audi: l’allestimento top di gamma Identity Black viene esteso a due modelli. Ossia la Q3, best seller dei quattro anelli, e la Q5, il SUV dell’azienda tedesca più venduto nel mondo. Ma cos’è questa “identità nera”? Valorizzazione del dettaglio, finiture esterne e interne in nero, cerchi in lega Audi Sport con diametro sino a 21 pollici. Più i proiettori adattivi a LED che sono di primo equipaggiamento per Q5 e per Q5 Sportback Identity Black.

D’altronde, negli ultimi cinque anni la richiesta di finiture dal look nero è cresciuta del 70%: un’esigenza della clientela cui Audi non è rimasta indifferente. Sino a ieri, l’allestimento top era dedicato solo all’A1 Sportback e alla Q2, i modelli per i più giovani. Il debutto risale al 2019, quando la Casa giocò d’anticipo: l’aspetto “tutto nero” non era in tendenza, ma Audi ha fatto moda. Un orientamento in linea con la rinnovata identità del marchio, introdotta dalla Q8 e-tron: logo bidimensionale, rinuncia al cromo a favore del bianco e nero ad alto contrasto, più la denominazione modello in nero.

Andiamo al cuore della configurazione: finitura total black della griglia frontale, delle cornici dei cristalli laterali, degli anelli Audi e della sigla modello. Oltre che dei mancorrenti al tetto per i SUV. Caratterizzazione in nero anche per le calotte dei retrovisori laterali e, internamente, per il cielo vettura. E ancora: finitura oscurata delle superfici vetrate posteriori e dai cerchi in lega: da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la Q3; da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per la Q5.

Nell’abitacolo, inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console. Rubano la scena i LED Matrix, icona dell’illuminotecnica Audi: all’assistenza adattiva degli abbaglianti abbinano la gestione individualizzata dei LED. Se la telecamera riconosce altri utenti della strada, all’interno del cono di luce vengono realizzate specifiche aree d’ombra: obiettivo, non abbagliare chi arriva di fronte. Il dispositivo agisce secondo una logica sia reattiva sia predittiva. Non solo: il punto focale del fascio luminoso varia in funzione dell’andamento del percorso, prima che si agisca sullo sterzo.

Riguardo ai modelli, la Q3 annovera a listino quattro sistemi propulsivi: TFSI, TDI, plug-in e Sport, con potenze da 150 a 400 CV, due configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti. In quanto alla Q5, abbina l’indole sportiva alla fruibilità nell’utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. La gamma 100% ibrida annovera a listino tre sistemi propulsivi (TFSI, TDI e plug-in) con potenze da 163 a 367 CV, e tre configurazioni di trazione: anteriore, integrale quattro con tecnologia ultra e integrale quattro con differenziale centrale autobloccante. Più due varianti di trasmissione: S tronic a doppia frizione a 7 rapporti o tiptronic con convertitore di coppia a 8 marce.

I listini? Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Identity Black sono disponibili con prezzi, rispettivamente, da 47.000 euro e da 49.950 euro. Invece da 66.850 euro e da 68.650 euro per Audi Q5 e Audi Q5 Sportback Identity Black.

Ma l’Identity Black va a braccetto con l’Audi Value: il finanziamento a valore futuro garantito. Dopo aver versato le rate mensili, scegli se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. In alternativa, ecco il noleggio a lungo termine con canone personalizzabile, che include immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto. Oltre al sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, assicurazione Rc auto, tutela del conducente, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali. Senza contare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Un pacchetto all inclusive a zero pensieri.