Audi e Futureshots Festival ’22: quattro giorni insieme per capire come sta cambiando il mondo

Quattro giorni di Festival, pensati per divertire, confrontarsi e capire come sta cambiando il mondo. Futureshots è alla sua quarta edizione e nasce con l’ambizione di provare ad immaginare insieme a tutti gli attori in programma come sarà il domani. La sede è H-Farm, primo incubatore di startup al mondo, nato nel 2005, oggi impegnato nel portare innovazione nel settore dell’education.

Un Campus, un luogo di formazione, ma anche di condivisione e di incontro, dove scambiarsi idee e scoprire nuove community, partecipare ad eventi come Futureshots, in un luogo aperto a chiunque voglia comprendere il futuro che ci aspetta. E’ in questo scenario che Audi si fonde con i giovani e crea con loro una nuova visione che mette l’uomo al centro.

Audi Re-generate ritorna nel Campus di H-Farm e fa tappa a FutureShots 2022 con Re-Generate Culture: un’occasione per approfondire la necessità che vive anche il mondo della cultura e dell’intrattenimento di arrivare a una rigenerazione profonda e sistematica che possa tracciare una nuova rotta verso il futuro.

Re-generation è l’approccio che Audi sta seguendo e nasce da una volontà precisa: riflettere sui cambiamenti che la tecnologia ha impresso sulle nostre vite, modificando non solo la quotidianità, ma sopratutto i sogni, le aspettative, i desideri. Ed ecco Holoride, la startup di in-car entertainment il cui obiettivo è rendere i viaggi in auto un’esperienza multisensoriale grazie all’utilizzo della realtà virtuale.

Un viaggio spettacolare verso nuove frontiere dell’integrazione tra tecnologia e automotive, per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere le nostre esperienze, anche all’interno della nostra auto. Un momento per espandere conoscenza e visione, new media , pop culture e tecnologia. Un viaggio verso l’inclusività con i ragazzi di We Generation.

Rosanna e Giovanni due dei ragazzi della Audi We Generation…Luca, Filippo, Anna…conosciamo anche il resto del gruppo che sta lavorando per capire come poter rinnovarci oggi per mettere l’uomo al centro delle nostre scelte e del futuro.