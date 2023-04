Audi e Care’s on Tour: il nostro viaggio con la Q8 e-tron Sportback

Parte da Verona e arriva a Plan de Corones, la provincia più settentrionale d’Italia, l’Audi e Care’s on Tour, ossia il nostro viaggio con la Q8 e-tron Sportback 55 quattro da 408 CV. Così, il marchio dei Quattro Anelli continua il suo percorso al fianco del progetto culinario dello chef pluristellato Norbert Niederkofler, imperniato su responsabilità e sostenibilità.

Un cocktail perfetto di bellezza. Prendi il paesaggio di sorprendente varietà che si estende in Alto Adige dalla Val Pusteria fino alla Val Badia; ci aggiungi i giovani talenti della scena gastronomica internazionale che si confrontano attraverso l’utilizzo etico delle materie prime; il tutto mescolato con l’Audi Q8 e-tron Sportback: la coupé elettrica elegante e grintosa, con due motori elettrici, uno per asse, che realizzano la trazione integrale.

Il paradigma virtuoso dell’elettrico Audi fa andare a braccetto performance, stile, estetica e attenzione all’ambiente, per costruire il domani basato sull’elettrico. Una mobilità del futuro che è anche tecnologia predittiva (per stare al volante in sicurezza) e self-driving, ma sempre assaggiando il massimo piacere di guida.

Dal 2018, Audi punta all’eccellenza nell’elettrico. Che deve al contempo essere ecologico e pratico: nel nostro viaggio da Verona a Plan de Corones, partiamo con un’autonomia di 346 km, seppure la Q8 e-tron Sportback sia accreditata di 600 km di percorrenza.

Nel massimo silenzio, grazie all’insonorizzazione dell’abitacolo: si avverte solo il sibilo dei motori. In montagna, una parte dell’energia elettrica spesa per generare il movimento viene recuperata attraverso le fasi di rilascio e frenata. Ci si gode il paesaggio, senza ansia da riduzione dell’autonomia. Guidi e ricarichi l’auto in movimento, senza soste alle colonnine.

L’Audi e Care’s on Tour è anche un assaggio di quel che sarà: entro il 2026, la Casa tedesca scatenerà un’offensiva di oltre 20 modelli elettrici, grazie a 37 miliardi di euro di investimenti. Viaggiando con largo anticipo rispetto all’eventuale diktat dell’Unione europeo sulle vetture a batteria nel 2035.

Ma dopo i tornanti, come va la Q8 e-tron Sportback in autostrada? Lo abbiamo appurato nel nostro viaggio: per iniziare, il navigatore indica sia la carica residua sia la presenza, lungo il nostro percorso, di stazioni per fare rifornimento di elettroni in fretta. In una decina di minuti, il tempo di un normale pit stop in un’area di servizio che faremmo anche con un’auto a benzina o diesel, possiamo incamerare velocemente elettricità tale da ottenere 120 km di autonomia ulteriore.

Arrivati a Brunico, controlliamo: abbiamo 138 km di autonomia. I conti tornano, perché la Casa dichiara un consumo medio di 19,9 kWh per 100 km, dato influenzato nella realtà da numerosi fattori fra i quali il percorso e lo stile di guida. Ammettiamo che, nel rispetto del Codice della Strada, ogni tanto ci è piaciuto assaporare il brivido dell’accelerazione (lo 0-100 km/h viene bruciato in 5,6 secondi) e della ripresa: il profumo della sportività elettrizza. Volendo richiamare altra adrenalina, c’è pure la modalità Boost, che dà un supplemento di sprint per otto secondi. Rispetto dell’ambiente sì, ma il piacere di guida resta una religione per Audi.