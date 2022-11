Audi A3: quarta generazione sempre in prima linea. La prova su strada

Sin dal 1996, quando il debutto della prima serie coincise con la nascita della classe compatta premium, Audi A3 ha inanellato una serie di primati che ne fanno uno dei modelli più innovativi e rappresentativi della gamma dei quattro anelli. È stata infatti la prima compatta Audi a trazione integrale, la prima Audi S a quattro cilindri, la prima vettura sviluppata sul pianale modulare MQB del Gruppo Volkswagen e la prima berlina di Ingolstadt di segmento C equipaggiabile con i proiettori a LED Audi Matrix e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit.

La tradizione dei primati

La quarta generazione di Audi A3 rinnova questa “tradizione” in quanto unica compatta sul mercato disponibile con sei sistemi propulsivi, tre configurazioni di trazione e assetto oltre che in due step di potenza nella variante PHEV. Motori a 3, 4 e la super sportiva a 5 cilindri, potenze da 110 a 400 CV, 6 sistemi propulsivi – Turbo Disel, benzina , mild-hybrid, a metano, plug-in, e…ovviamnete Rs da Audi Sport – tre varianti di trazione e ADAS al top di riferimento

DNA Audi

Disponibili tre configurazioni d’assetto e la trazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle oppure con tecnologia RS torque splitter. Tre in tutto le varianti di trazione. Anteriore -integrale quattro e integrale quattro con Rs tourque splitter. Declinata nelle configurazioni di carrozzeria Sedan e Sportback, la famiglia Audi A3 può contare sulla tecnologia nel senso massimo del termine..

Sei sistemi propulsivi

TFSI e TDI, sono lo stato dell’arte dei motori a combustione interna, il mild-hybrid, con il boost elettrico che agisce quale apporto diretto alla trazione endotermica una variante sostenibile e di transizione, plug-in, in grado di abbinare prestazioni sportive, consumi da scooter a batteria carica e percorrenze sino a 66 km in elettrico, e l’iconico 5 cilindri 2.5 TFSI, appannaggio delle versioni high performance RS.

Tecnologia e sicurezza

La compatta dei quattro anelli mutua dai modelli Audi di classe superiore le tecnologie di assistenza, in primis l’air bag anteriore centrale derivato dall’ammiraglia Audi A8. Oltre all’air bag anteriore centrale, la dotazione di serie include la frenata automatica d’emergenza basata sull’interazione tra radar e telecamere, che previene gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti. Le medesime tecnologie di rilevamento ambientale supportano il collision avoid assist, anch’esso di serie, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo.

Audi A3 si avvale sin dall’allestimento d’ingresso dell’assistenza al mantenimento della corsia e della chiamata d’emergenza e assistenza Audi connect che si attiva automaticamente – o manualmente mediante lo specifico pulsante – in caso d’incidente così da trasmettere i dati relativi all’impatto al Call Center Audi dedicato.

Tecnologie predittive a richiesta, l’adaptive cruise assist supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede e contribuendo, mediante lievi interventi correttivi allo sterzo, a mantenere direzionalità e centralità all’interno della corsia, anche in caso di restringimenti della carreggiata. Abbinato all’emergency assist – un unicum per la categoria – il sistema è in grado di riconoscere l’inattività del conducente, avvisandolo con segnali visivi, acustici e tattili.

Tecnologia full LED

Grazie all’approccio top-down che caratterizza la modalità con cui il Brand estende la tecnologia all’intera gamma, le innovazioni tecniche Audi coinvolgono in primis le vetture high-end e a seguire i segmenti alla base dell’offerta, rendendo disponibili anche per i modelli d’ingresso dotazioni un tempo considerate elitarie.

Espressione di questa strategia sono i proiettori full LED, introdotti dalla supercar Audi R8, recentemente inclusi nella dotazione di serie dell’allestimento S line edition, centrale all’offerta di Audi A3 Sportback.

Piacere di guida

Maneggevolezza in città, agilità lungo le strade extraurbane, comportamento equilibrato in autostrada: l’assetto di Audi A3 è in grado di soddisfare in ogni frangente. In alternativa al setup di serie – fatta eccezione per le versioni PHEV – Audi offre l’assetto sportivo caratterizzato dalla taratura più rigida di molle e ammortizzatori, di serie per l’allestimento S line edition. In abbinamento al controllo della dinamica di marcia Audi drive select sono disponibili gli ammortizzatori regolabili, il cui setting viene adattato in funzione delle condizioni della strada e dello stile di guida.

Il sistema Audi drive select consente di optare per i programmi auto, comfort, dynamic, efficiency e individual armonizzandovi l’erogazione, la servoassistenza dello sterzo, la logica d’azionamento del cambio S tronic (qualora presente) e la taratura degli ammortizzatori regolabili (a richiesta).

Sostenibilità Audi

Interpreta il tema della sostenibilità estendendolo oltre il profilo prettamente ambientale Stabilimenti carbon neutral e nel caso di Audi A3,due diversi rivestimenti in tessuto dei sedili, con una percentuale di filato riciclato sino all’89%, destinata a crescere al 100% in un prossimo futuro.

Al successo della gamma Audi A3, best seller del segmento, contribuiscono in modo determinante le soluzioni finanziarie dedicate, caratterizzate dalla massima flessibilità.

Sicurezza economica

Audi Value, il finanziamento che rende certo il valore a termine della propria Audi consentendo di contenere l’ammontare delle rate e di scegliere, alla fine del periodo contrattuale, se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla, o il noleggio a lungo termine. Quest’ultimo opzionato da un Cliente su tre della gamma Audi A3 e caratterizzato da una flessibilità di riferimento che garantisce tutti i vantaggi di possedere un’auto senza sottostare agli oneri di gestione. Benzina diesel plug in hybrid elettrica metano o sportiva…quale anima A3 è ideale per il tuo stile di vita?