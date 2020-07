Aston Martin DBX segna l’inizio di una nuova era per il brand

editato in: da

Sono passati poco più di quattro anni da quando la Casa ha annunciato di aver fatto un grande investimento per aprire il nuovo impianto di produzione a St. Athan in Galles; oggi in quello stabilimento è terminata la realizzazione della prima Aston Martin.

Dalla linea di produzione infatti è uscito il primo SUV, che segna la grande svolta per il brand. Aston Martin arriva così al culmine di un vasto programma iniziato nel 2015 e arrivato ai test fisici in Galles nel 2018. Inoltre DBX segna l’inizio di una nuova era nella ricerca del brand, per offrire prestazioni, stile e usabilità eccezionali in un segmento che fino ad ora era rimasto inesplorato da uno dei produttori più famosi al mondo.

La nuova Aston Martin DBX porta la versatilità che ci si aspetta da un SUV di lusso, insieme a livelli di prestazioni dinamiche tipici delle auto sportive. Con il suo sistema di trazione integrale, si tratta di una vettura che permetterà all’azienda di aumentare la sua presenza in nuovi mercati. Il nuovo SUV vanta una cabina spaziosa e lussuosa, sia nella parte anteriore che posteriore, che consentirà ad Aston Martin di accontentare tutti i clienti più esigenti.

DBX è una vera Aston Martin, cattura lo spirito del brand come una bella macchina costruita a mano, ma tecnologicamente avanzata. Si tratta di un modello importante per la Casa, e un chiaro esempio della forza delle capacità produttive britanniche. Marek Reichman, Vicepresidente esecutivo e Chief Creative Officer di Aston Martin, che era a St. Athan per assistere al completamento del primo SUV progettato dal suo team, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro primo SUV, che è tanto Aston Martin, simile a una delle nostre auto sportive. Grazie al mio team di progettazione, agli ingegneri, al team di dinamica e a tutti gli esperti che hanno realizzato questa bellissima auto qui a St. Athan, la DBX è diventata la vettura che porterà Aston Martin in una nuova era audace”.

Il ministro dell’Economia e dei trasporti del Galles del Nord, Ken Skates, ha dichiarato: “Questo è un momento storico per Aston Martin e per il Galles. DBX è un veicolo eccezionale di uno dei marchi automobilistici più lussuosi al mondo e sarà fondamentale per il piano di crescita di questa iconica azienda e le sue ambizioni per il futuro. Sono molto orgoglioso di vedere questo fantastico SUV realizzato proprio qui in Galles”. Le prime consegne ai clienti inizieranno a fine luglio 2020.