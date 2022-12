Arriva sul mercato la nuova Peugeot 408, creatività e innovazione

Innovativa e sorprendente, dopo una spettacolare anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi lo scorso ottobre, Nuova Peugeot 408 fa il suo debutto commerciale, previsto per l’Italia a febbraio 2023. Nuova Peugeot 408 si presenta come un’auto unica nel suo genere, con la sua creatività e innovazione, propone una nuova silhouette di carrozzeria che si collega al mondo delle Fastback ai vertici del segmento C.

Tre i grandi punti di forza di questo nuovo modello

Una nuova era che la fa contraddistinguere per la sua postura felina e la sua allure unica, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Un modello che elargisce emozioni grazie a tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo. Allure declinato in design innovativo; Emozione nella guida facile e istintiva; eccellenza in termini di efficienza e tecnologia.

Configurazione innovativa

Nuova Peugeot 408 si appresta a debuttare sul mercato con una configurazione di carrozzeria estremamente innovativa: l’ assetto rialzato decisamente inedito nel mercato dell’auto reinventa i codici della berlina prendendo spunto dal mondo delle fastback ed aggiungendo alcuni tratti tipici dei SUV. La sua architettura efficiente offre anche un’eccezionale abitabilità nella seconda fila dei sedili e un bagagliaio di dimensioni molto generose.

Emozione da “ i-Cockpit“

Al suo conducente offre le emozioni di guida più intense, grazie al Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile fra tutti per il suo volante compatto dedicato al piacere di guida ed al pieno controllo del veicolo.

Grande attenzione viene posta sulla qualità di esecuzione dell’abitacolo, associata ad una connettività che integra le più recenti tecnologie per rendere l’esperienza di guida e di viaggio ancor più immediata ed appagante. Dimostra l’eccellenza di Peugeot a tutti i livelli ed è corredata di ultimi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono tranquillità e sicurezza.

Forma – spazio- dimensioni

Con una lunghezza di 4,69 m ed un passo di 2,79 m, Nuova Peugeot 408 presenta una seconda fila di sedili straordinariamente spaziosa, con uno spazio per le ginocchia di ben 188 mm. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. L’altezza è di 1,48 m e rende possibile una silhouette slanciata ed elegante. Questo migliora l’efficienza aerodinamica.

Sicurezza alle stelle

6 telecamere e a 9 radar, i sistemi di assistenza alla guida garantiscono tranquillità e sicurezza e comprendono: Adaptive Cruise Control con funzione Stop & GoNight Vision, una tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni /ciclisti / animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, prima che vengano illuminati dal fascio di luce dei fari. Long-range blind spot monitoring (Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata – 75 metri). Rear Traffic Alert – Avviso di presenza di traffico posteriore (quando si fa marcia indietro, avvisa della presenza di un pericolo vicino)

Motorizzazioni per tre

La gamma di motorizzazioni di Peugeot 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Tra qualche mese, poi, verrà presentata una versione 100% elettrica.L’efficienza è stata al centro delle attenzioni dei progettisti, poiché la combinazione di sforzi in termini di aerodinamica, riduzione di peso (massa a partire da 1.396 kg) e motori a basse emissioni, fa sì che il veicolo possa vantare un consumo medio di carburante incredibilmente contenuto (in corso di omologazione) sia per le versioni ibride che per la versione PureTech a benzina da 130 CV.

Una gamma che si declina su 3 diversi allestimenti (Allure, Allure Pack e GT), 3 motorizzazioni per 7 combinazioni complessive, con prezzi a partire da 33.800€ per la motorizzazione benzina e da 41.600€ per la gamma plug-in HYBRID.