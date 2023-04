Arriva la BMW iX1, prima versione alla spina per il modello più venduto

La BMW iX1 è la prima versione a batteria del modello più venduto in Italia dalla Casa bavarese. Due unità di trazione integrate sull’asse anteriore e posteriore erogano una potenza combinata di 230 kW/313 CV, ovviamente tenendo conto dell’effetto di boost temporaneo. Per una coppia complessiva di 494 Nm, che rende il mezzo super rapido. Il sistema di trazione integrale elettrica assicura una stabilità direzionale eccellente in tutte le situazioni. Per capirci, la xDrive30 schizza da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

In quanto alla ricarica, la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione comprende una tecnologia efficiente, compreso il software migliorato, e una batteria ad alto voltaggio posizionata in piano nel sottoscocca del veicolo. Rifornimento di elettroni fino a 120 km di autonomia in soli 10 minuti; pieno fino all’80% dell’autonomia in 29 minuti presso le stazioni di ricarica pubbliche ad alta velocità. L’autonomia? Fra 413 e 438 chilometri. Il consumo di elettricità in ciclo misto in kWh/100 km oscilla fra 18,1 e 16,8.

Intatte le caratteristiche di maneggevolezza ottime in qualsiasi situazione per cui il marchio è rinomato. La BMW iX1 è una compatta elettrica tuttofare maneggevole, sportiva, agile ma che fa anche viaggiare nel comfort sulle lunghe distanze.

Fra le chicche, il Cruise Control con funzione di frenata e il sistema di avviso di collisione anteriore, che ora è anche in grado di rilevare il traffico in arrivo quando si svolta a sinistra. La vettura è dotata del BMW Live Cockpit Plus, con una grafica e una struttura di menu all’avanguardia. Il gruppo di schermi completamente digitali è formato dal display informativo da 10,25 pollici e dal display di controllo con una diagonale di 10,7 pollici.

L’estensione del Parking Assistant Professional offre ai conducenti la possibilità di guidare l’auto all’interno e all’esterno degli spazi di parcheggio e di effettuare manovre più complesse dall’esterno dell’auto tramite l’App My BMW sul proprio smartphone.

E il nuovo cavo di ricarica Mode 3 Professional consente di utilizzare le stazioni di ricarica pubbliche a corrente alternata ad altissima potenza. La capacità di ricarica massima utilizzabile sarà ora doppia rispetto a quella possibile con il cavo di ricarica Mode 3 precedentemente fornito di serie.

Ricordiamo che la produzione della nuova BMW iX significa che Regensburg produce ora tutte le tecnologie di propulsione su un’unica linea come parte del suo processo di produzione flessibile.

Una vettura che va a infoltire l’esercito di elettriche del Costruttore bavarese. Il BMW Group ha registrato una crescita significativa nelle vendite globali di veicoli completamente elettrici (+83,2%) nel primo trimestre del 2023. Complessivamente, ha consegnato ai clienti 64.647 esemplari BMW e MINI del tutto a batteria nei primi tre mesi dell’anno. Il marchio BMW è riuscito a più che raddoppiare le vendite di veicoli completamente elettrici nel primo trimestre, con 55.979 unità.

Gustosa, in chiusura, la promozione in leasing: 12 mesi per provarla, prima di scegliere se tenerla o passare ad una nuova vettura. A partire da 490 euro al mese di canone, con anticipo o eventuale permuta di 9.600 euro. Il contratto dura 48 mesi per un chilometraggio di 60.000 km. Opzione di acquisto finale a 48 mesi/60.000 km: 27.961 euro.