Arriva a Milano il servizio innovativo VOLVO ELC3CITY

Volvo è tra le case automotive più attente ai bisogni dei suoi consumatori, da quelli più immediati come il confort alla guida, a quelli meno evidenti e diretti.

Da sempre in prima linea per il miglioramento della sicurezza stradale – la vision del brand svedese è infatti quella della sicurezza 100 %

E poi…la sostenibilità!

Quella ambientale e del Green Deal europeo una vera e propria Roadmap che lvedrà il brand entro il 2040 a l’IMPATTO ZERO sul clima.

Entro il 2025, però Volvo punta a realizzare vendite di veicoli nuovi composte per il 50% da auto ad alimentazione full electric e per il restante 50% da veicoli ibridi garantendo che entro il 2030 non saranno più a listino auto con motore termico.

Va proprio in questa direzione il progetto ELE3City, nato dalla comunione di intenti fra Volvo Car Italia e COIMA piattaforma leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari che ha operato a garanzia degli interessi del Comune di Milano e del Portanuova District.

ELEC3City costituisce il primo esempio in Italia di car-sharing elettrico legato a un distretto o quartiere specifico di una città.

Il servizio è destinato ai privati e alle aziende che operano, si muovono o insistono sull’area di Portanuova e fornisce una risposta evoluta e integrata alle molteplici necessità di spostamento legate alla vita quotidiana di un pubblico sensibile alle tematiche della sostenibilità. Al tempo stesso, ci garantiscono che questo sistema decongestioni il traffico e abbatta il livello di emissioni di CO2 del distretto.

L’azienda nata a Goteborg dove, per il legame con il territorio e la natura, il movimento green è ancora più forte che nel resto d’Europa, ha messo a disposizione del servizio 15 Volvo XC40 Recharge, chiaramente tutte equipaggiate da motore full electric da 231 CV e con oltre 400km di autonomia.

Si stima che, con il servizio a un regime medio del 80%, si sostituirà il parco auto circolante nella zona per un totale di circa 240.000km annui per un risparmio di almeno 30 tonnellate di CO2.

Il servizio è disponibile attraverso una specifica app e all’interno della App Portanuova Milano. Le auto possono essere affittate per un tempo che va da 30 minuti a più giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applica la tariffa giornaliera, estremamente vantaggiosa.

Il servizio supera il semplice concetto di car-sharing e non prevede di fatto il drop-off dell’auto, ovvero il meccanismo di scambio di noleggio “per strada”, ma va sempre riconsegnata nel parcheggio di ELEC3City dove è stata presa (al momento l’unico è quello Varesina nel quartiere Portanuova a Milano).

“Si dice sempre che utilizzare l’auto in città è complicato ed è fonte di problemi e di inquinamento. Con il progetto ELEC3City vogliamo dimostrare che può essere vero il contrario,” ha affermato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia.

Andiamo a vedere se è realmente così!

Come funziona

1 | Scarica l’App Portanuova Milano

Cerca su Google Play Store e Apple App Store l’app Portanuova Milano, scaricala e registrati per accedere ai servizi disponibili e vivere un’esperienza su misura per te.

2 | Scopri ELEC3City

Dopo esserti registrato all’interno dell’app Portanuova Milano, vai nella sezione “Mobilità”, fai tap su ELEC3City, scopri il servizio e, poi, fai tap su Prenota la tua Volvo.

3 | Scarica l’App ELEC3City

È arrivato il momento di scaricare l’app ELEC3City dal Google Play Store o dall’Apple App Store (è necessario aver prima scaricato ed essersi registrati all’app Portanuova Milano).

4 | Accedi e completa il tuo profilo

Ora puoi accedere al servizio con le credenziali fornite via email dall’app Portanuova Milano e completare il tuo profilo utente accettando le condizioni contrattuali e inserendo i tuoi dati, documenti e metodi di pagamento.

5 | Scegli la tua Volvo Pure Electric

Una volta verificati dal nostro team i tuoi documenti inseriti (circa 24h), potrai scegliere quale vettura desideri prenotare, scoprirne le specifiche, la carica residua e la disponibilità a seconda del giorno, orario e durata della prenotazione.

6 | Completa la prenotazione

Visualizza i costi e completa la prenotazione direttamente dall’app. Troverai la tua prenotazione sempre disponibile nella sezione “Le mie prenotazioni” nel menu.

7 | Apri la vettura e parti

Dopo aver effettuato la prenotazione ti basterà raggiungere al piano -4 del parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova la vettura prenotata, segnalare l’eventuale presenza di danni e aprirla semplicemente dall’app. Una volta aperta, potrai direttamente entrare in auto e partire, il motore sarà già acceso.

8 | Inizia il tuo viaggio

Esci dal parcheggio e inizia a goderti l’elettrizzante viaggio a bordo della nuova Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Puoi usarla quando e dove vuoi nei limiti della tua prenotazione e, nel caso, puoi estenderla dall’app finché ne hai bisogno*.

9 | Concludi la tua esperienza

Riporta la vettura al piano -4 del parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova dove l’hai ritirata, chiudila semplicemente con l’app e termina la tua esperienza di viaggio con ELEC3City. Ti verrà inviata una fattura via email con il costo finale del servizio entro 48h.

10 | Come raggiungo il parcheggio:

Accesso da passo pedonale

È possibile raggiungere a piedi il piano -4 del parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova attraverso gli ascensori sulla Promeade Varesine e della Piazza Alvar Aalto (accanto alle scale). Gli ascensori, per raggiungere il piano -4, sono attivabili dall’app ELEC3City, una volta effettuata una prenotazione vettura, facendo tap sul bottone “Attiva ascensore”.

Accesso da passo carrabile

In Via Mike Bongiorno 11 è posizionato uno degli accessi al parcheggio privato sotterraneo Varesine Portanuova dove al piano -4 è disponibile la flotta Volvo dedicata al servizio ELEC3City. L’accesso al passo carrabile del parcheggio è riservato alle vetture prenotate dall’app.

Elec3city riassunto in tre punti:

Un garage condiviso di Volvo elettriche

Una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Pure Electric da 231 CV con autonomie superiori ai 400km è a tua disposizione nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova.

Condizioni vantaggiose

Le vetture sono disponibili per viaggi da 30 minuti a più giorni al costo di 0,25€ al minuto e/o 15€ l’ora e/o 50€ al giorno in caso di utilizzo superiore alle 3h*.

Car sharing a portata di tap

La mobile app ELEC3City è semplice, intuitiva e sempre disponibile per essere utilizzata da tutti i possessori registrati all’app Portanuova Milano