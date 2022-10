Anticipare ed interpretare le esigenze future: Brembo con Beyond Germane Kit Concept e Enesys è sempre un passo avanti

Sono due le novità che sono atterrate nel mondo Brembo. Le conosciamo insieme in un’intervista esclusiva a Roberto Caravati, Direttore Unit Aftermarket di Brembo che ci racconta l’arrivo di BEYOND GREENANCE KIT CONCEPT, una nuova soluzione di dischi e pastiglie che hanno una durata fino a 3 volte maggiore e che combinano un minore impatto ambientale – riduzione di oltre l’80% di emissioni di PM10 e di PM2,5, con prestazioni di frenata ai massimi livelli.

Questa nuova gamma di dischi in lega speciale e pastiglie freno dedicate, sviluppati congiuntamente, arricchisce notevolmente l’offerta Brembo per l’Aftermarket. Direttamente derivato dalla continua innovazione dell’azienda nel mercato del primo equipaggiamento (OE), il Brembo Beyond Greenance Kit Concept combina le massime prestazioni di frenata con un minore impatto ambientale, aumentando al contempo la durata dei dischi. Grazie al know-how tecnologico e alla continua ricerca e sviluppo di Brembo, il Greenance Kit Concept garantisce i più elevati standard tecnici e qualitativi, presenti in tutti i suoi prodotti. Contemporaneamente, assicura un impatto ambientale molto più basso, con una significativa riduzione delle emissioni. Queste soluzioni hanno già superato i test di omologazione ECE-R90 e i più severi test di riferimento su strada, condotti dai tecnici dell’azienda, secondo i severi requisiti Brembo.

Il Greenance Kit Concept, il cui nome deriva dall’unione delle parole “GREEN” e “PERFORMANCE”, è una soluzione che anticipa le esigenze di basso impatto ambientale, rispondendo alle aspettative dei clienti e alla volontà di contribuire a un ambiente sostenibile, senza compromettere le massime prestazioni di frenata; garantisce un chilometraggio maggiore e un miglioramento significativo del costo d’uso del veicolo.

Ma non solo, un’altra importante novità è data da ENESYS, la nuova soluzione, per i veicoli commerciali leggeri, offre risultati eccellenti in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante. Questa nuova soluzione tecnologica deriva direttamente dall’esperienza di Brembo nel settore del primo impianto ed è progettata per migliorare ulteriormente le caratteristiche di sostenibilità dell’impianto frenante di un veicolo, riducendo l’usura di dischi e pastiglie.

Ciò si traduce in una riduzione delle emissioni e dei consumi di carburante.

Rivolto ai professionisti del settore dei veicoli commerciali, ENESYS – ENERGY SAVING SYSTEM si adatta al meglio all’attuale produzione di pinze flottanti Brembo per questo segmento e al Greenance Concept, lo specifico kit di dischi e pastiglie che garantisce ai suoi componenti una maggiore durata. La nuova soluzione si basa su un design brevettato delle molle, che garantisce un ritorno molto più rapido delle pastiglie alla loro posizione iniziale una volta rilasciato il pedale del freno. In questo modo si evitano attriti indesiderati e non necessari tra le pastiglie e i dischi dei freni. Oltre alla riduzione della resistenza aerodinamica residua, questa piccola ma avanzata tecnologia innovativa si traduce in una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e degli sprechi energetici, senza compromettere gli elevati standard prestazionali che caratterizzano tutte le soluzioni Brembo. Inoltre, ENESYS – ENERGY SAVING SYSTEM limita l’usura delle pastiglie e dei dischi, diminuendo la polvere dei freni generata dall’attrito residuo. Ciò comporta una maggiore durata e resistenza, consentendo di ottimizzare le esigenze e i costi di manutenzione dei prodotti.

ENESYS – ENERGY SAVING SYSTEM e Greenance fanno parte della linea Brembo Beyond, dedicata alla nuova mobilità, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.

Queste nuove tecnologie sono la conferma ancora una volta l’impegno di Brembo nello sviluppo e nel miglioramento di processi e soluzioni sempre più efficienti e sostenibili.