AMI: Citroën inaugura la Maison estiva “à la Plage”: Novità e Sensibilizzazione in riva al mare

La prestigiosa Maison Citroën, famosa per le sue esposizioni itineranti, trova una nuova location d’eccezione in riva al mare. L’evento inaugurale “Maison Citroën à la Plage”, ospitato presso lo stabilimento balneare Fantini Club a Cervia (RA), offre agli appassionati e agli interessati l’opportunità di immergersi nelle ultime novità del marchio francese in un’atmosfera estiva e accogliente.

Una Maison itinerante rivoluzionaria

Citroën ha deciso di rendere ancor più speciale l’estate del 2023, portando il suo iconico formato di Maison Citroën direttamente sulla spiaggia. Dopo aver lasciato il segno a Milano, Bologna e Catania, il marchio ha scelto lo stabilimento Fantini Club di Cervia come sede della Maison estiva “à la Plage”. L’innovativo evento consente agli appassionati e ai curiosi di avvicinarsi alle ultime creazioni del marchio, sperimentando in prima persona le emozioni di guida attraverso i test drive.

I protagonisti della Maison

All’interno della Maison Citroën “à la Plage”, due vetture iconiche catturano l’attenzione: la Nuova Citroën ë-C4 X Elettrica e la sorprendente Citroën My Ami Buggy. La Nuova Citroën ë-C4 X Elettrica si pone come una soluzione avanzata nel panorama dei veicoli elettrici, offrendo un’autonomia notevole e un design che unisce l’eleganza di una fastback con l’aspetto moderno di un SUV. Dall’altra parte dello spettro, la Citroën My Ami Buggy incarna l’estro e la grinta, con un design aperto, avventuroso e unico nel suo genere.

Sensibilizzazione e inclusività a “RispettAMI Beach”

La Maison Citroën “à la Plage” non è solo un’esposizione di auto di tendenza, ma anche un luogo dedicato alla sensibilizzazione e all’inclusività. All’interno dell’evento, prende vita la “RispettAMI Beach”, un’area dedicata all’educazione e all’intrattenimento in cui si affrontano tematiche come il bullismo e il body shaming. L’obiettivo è portare avanti il progetto di brand activism “RispettaAMI”, che si propone di sensibilizzare su questioni rilevanti per la società, spostando l’attenzione dalla scuola alla spiaggia, dove il corpo è spesso vittima di giudizio.

Inclusione motorizzata con “Ami for All”

Citroën dimostra il suo impegno per l’inclusività anche attraverso “Ami for All”, una soluzione di mobilità elettrica pensata per persone con disabilità motorie. Questo prototipo innovativo è stato creato per restituire autonomia e libertà a coloro che hanno perso la capacità di utilizzare almeno un arto inferiore. Attraverso caratteristiche come un angolo di apertura delle porte ampliato e comandi appositamente progettati, Citroën vuole offrire una soluzione accessibile che superi le barriere della mobilità.

Un’offerta di successo

Il successo commerciale di Citroën è evidente, con oltre 12.000 clienti italiani che hanno già adottato il rivoluzionario Citroën Ami – 100% Ëlectric. Questo veicolo, che può essere guidato dai 14 anni, offre un’alternativa ecologica e accessibile per la mobilità urbana. La leadership nel mercato dei quadricicli elettrici con una quota di mercato superiore al 50% sottolinea l’accoglienza calorosa riservata a questa soluzione di mobilità.

Un’estate di novità e inclusività

La Maison Citroën “à la Plage” si distingue come un evento che va oltre la semplice esposizione di automobili, abbracciando tematiche importanti come l’inclusività, la sensibilizzazione e l’innovazione. Citroën dimostra ancora una volta il suo impegno verso l’accessibilità e il benessere di tutti, continuando a guidare il cambiamento nell’industria automobilistica.

