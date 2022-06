Alfa Romeo Tonale è già un successo

Quello con Tonale era un appuntamento molto atteso per i clienti e gli appassionati del Biscione: il primo weekend di lancio del C-SUV della Casa milanese ha visto oltre 11.000 visitatori negli showroom del marchio e ben 3.700 prove su strada, che hanno confermato la qualità e il piacere di guida tipico dell’esperienza Alfa Romeo. Protagonista dell’evento, insieme a Giulia e Stelvio, la versione “Edizione Speciale” di Tonale, che esprime tutta la tecnologia del brand senza rinunciare all’anima intimamente sportiva che da sempre anima la “Tribù Alfa Romeo”.

Tonale: la “Tribù Alfa Romeo” approva

Si è svolto lo scorso weekend negli showroom Alfa Romeo italiani il primo appuntamento ufficiale con Tonale, il C-SUV elettrificato che lancia il Biscione in una nuova era. L’evento era tra i più attesi da parte degli appassionati Alfa Romeo, che a migliaia hanno raggiunto le concessionarie in tutta Italia per poter finalmente vedere dal vivo, e testare su strada, la creatura che segna la metamorfosi del brand.

Con oltre 11.000 visitatori e più di 3.700 test drive effettuati soltanto nel weekend di lancio, Tonale conferma le aspettative del marchio – con 2.500 esemplari già venduti in soli tre mesi – e dei clienti e appassionati Alfa Romeo, che hanno mostrato grande approvazione per le vetture in esposizione. Protagonista del weekend, insieme alla serie “Estrema” di Giulia e Stelvio, la versione “Edizione Speciale” del primo SUV elettrificato Alfa Romeo, che offre un equipaggiamento particolarmente ricco, pensato per esprimere tutta la sportività del brand, che può vantare altissimi livelli di soddisfazione dei clienti sia nell’esperienza in showroom sia nel post vendita.

Lo storico legame viscerale della “Alfa Romeo Tribe” con il brand, che non ha eguali nel panorama automobilistico mondiale, si è materializzato in una risposta entusiasta del pubblico, che si è fatta sentire anche sui social network, con una ricca condivisione di contenuti e con la partecipazione virtuale di chi non ha potuto recarsi di persona negli showroom.

Autentica esperienza elettrificata

Sotto i riflettori l’Alfa Romeo Tonale “Edizione Speciale”, la variante lancio del primo SUV compatto del Biscione: cerchi in lega da 20’’, pinze freno Brembo rosso fuoco, fari full LED adattivi, cristalli oscurati e una motorizzazione Hybrid che non concede sconti sulle prestazioni, in piena tradizione Alfa Romeo.

Durante i test su strada i clienti hanno potuto apprezzare per la prima volta di persona le performance del motore 48v Hybrid VGT da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt, Tonale mostra prestazioni di tutto rispetto, con una velocità massima che supera i 195 km/h e la capacità di raggiungere i 100 km/h in meno di 10 secondi su tutte le versioni.

Grande l’approvazione da parte del pubblico, che ha potuto finalmente sperimentare la motorizzazione Hybrid firmata Alfa Romeo e riconoscere su strada la qualità e il piacere di guida tipico delle auto del marchio. Il propulsore con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW, ed è in grado di dare motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione è spento.

Così Tonale, a listino a partire da 35.500 euro, offre tutto il piacere Alfa Romeo in un’autentica esperienza elettrificata, che nasce da una concezione che vede le potenzialità dell’elettrificazione al servizio del brand, con la missione di reinventare la sportività nel XXI secolo.