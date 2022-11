Alfa Romeo Tonale: la nuova versione top di gamma

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

È in arrivo la nuova versione Plug-In Hybrid Q4 di Alfa Romeo Tonale, che completa il lancio della gamma del SUV con cui il marchio italiano ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione, mantenendo comunque intatto il DNA della Casa, espressione di nobile sportività italiana dal 1910.

Una versione nuova che oggi rappresenta il top di gamma e che segna un nuovo capitolo nella metamorfosi di Alfa Romeo. Veicolo che combina efficienza e sportività ai massimi livelli: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali, emissioni ridotte fino a 26 g/km.

L’offerta Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo propone questa nuova versione per andare incontro alle esigenze del cliente, che ricerca tecnologia, comfort e sicurezza anche in un’auto sportiva, oltre a prestazioni eccellenti. La nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4 anticipa la direzione verso la quale si sta muovendo il concetto di sportività per Alfa Romeo. Tra le caratteristiche premium del brand ci sono abitabilità e roominess ai vertici della categoria, comfort on board elevato, silenziosità di guida e emissioni ridotte, per questo il SUV è ideale per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nei tragitti più lunghi.

Le doti stradali sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività rendono Tonale l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel XXI secolo.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà dall’essere un brand 0% elettrico a inizio 2022 a diventare un brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrifica.

La motorizzazione ibrida

Grazie alla nuova motorizzazione Plug-In Hybrid Q4, Alfa Romeo Tonale assicura la massima efficienza e sostenibilità. In particolare, il sistema da 280 CV rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni e autonomia. L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1.3 litri, accoppiato al un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La batteria agli ioni di litio offre un’autonomia elettrica che supera gli 80 chilometri nel ciclo urbano e più di 600 chilometri di autonomia totale, posizionando Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti. Ottima anche la sostenibilità: grazie alla nuova motorizzazione ibrida, infatti, le emissioni di CO2 vengono ridotte fino a 26 g/km, in modo da abbattere le emissioni complessive della gamma Alfa Romeo di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi.

La nuova Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV la posiziona ai vertici nel segmento, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e viaggia fino alla velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida.

L’efficienza di Tonale Plug-In Hybrid Q4

Il selettore di guida Alfa D.N.A. diventa simbolo di efficient sportiness, incorporando in un’auto estremamente sostenibile tutti gli elementi della tradizionale sportività di Alfa Romeo, che tutti conosciamo. Le funzionalità del D.N.A. sono state infatti riprogettate per tenere conto delle specificità del veicolo, esaltandone l’efficienza e le performance. Grazie a un unico selettore, è possibile gestire la trazione Q4 e l’intervento dell’elettronica di controllo, coordinare in modo ottimale l’azione dei motori e del cambio, modificare la sensibilità dei comandi.

Tra le modalità, la “Dynamic” è progettata per massimizzare le performance, la “Natural” imposta la guida ibrida a trazione integrale, mantenendo la migliore ottimizzazione delle performance e infine la modalità “Advance Efficiency” è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nella guida in full electric. È la modalità di guida ideale per gli spostamenti nei centri urbani rispettando le limitazioni al traffico e alle emissioni.

La dinamica di guida

Tonale Plug-In Hybrid Q4 offre un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, caratteristiche che pongono il SUV ai vertici della classe in termini di agilità, leggerezza e dinamica di guida. Le soluzioni tecniche esclusive esaltano il carattere sportivo della vettura e garantiscono al cliente un’esperienza di guida unica e coinvolgente, nel pieno rispetto della tradizione Alfa Romeo.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Esperienza di viaggio premium

Abitabilità e comfort ai vertici della categoria, insieme alle emissioni ridotte, rendono il SUV Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 perfetto sia per l’uso in città, sia per trascorrere piacevoli weekend fuoriporta. Lo dimostrano i vani porta oggetti molto numerosi all’interno dell’auto, ma anche l’organizzazione razionale degli spazi e il bagagliaio dalla forma squadrata, consentono al SUV di offrire il miglior spazio interno della categoria.

Su Tonale possono sedersi comodamente quattro persone, due davanti e due dietro, alte fino a 1 metro e 90. Ottima anche la qualità strutturale del veicolo, che garantisce l’isolamento vibrazionale e acustico dell’abitacolo. Il comfort è enfatizzato dall’altissimo livello estetico dei materiali e delle finiture e dai contenuti tecnologici ricchi, innovativi e facili da usare.

Connettività e software

Software e connettività sono ai massimi livelli, per offrire il piacere di guida tipico del brand, garantendo un’esperienza confortevole ma anche totalmente connessa. Tra le soluzioni tecnologiche innovative, spicca l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa, che offre la possibilità di interazione con il sistema, senza usare le mani e avviata solamente dalla voce.

Di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA).

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La gamma e la versione speciale di lancio

La nuova versione Q4 del SUV Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid rappresenta la versione top di gamma e segue la nuova logica di semplificazione e razionalizzazione introdotta dalla Casa di Arese. È infatti disponibile sugli allestimenti Ti, dalla connotazione più elegante e distintiva, e Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è disponibile a listino anche nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale, molto ricca di contenuti tecnologici e di connettività, che offre di serie i cerchi in lega da 20”, le pinze freno rosse by Brembo, il body kit esterno in titanio, il badge “Speciale” sui parafanghi anteriori, il badge modello “Tonale” nero, la pedaliera sportiva e il batticalcagno in alluminio.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è ordinabile a partire da oggi 17 novembre 2022 sia nell’esclusiva versione di lanciosia nella configurazione Veloce sportiva.