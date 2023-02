Alfa Romeo Giulia, ancora una volta regina indiscussa

Alfa Romeo Giulia è “Best mid-size import vehicle”, è questo il titolo assegnato alla meravigliosa ed elegantissima berlina sportiva italiana di successo in occasione del concorso “Best Car 2023”. A decidere quale auto incoronare sono stati, come ogni anno, i lettori della celebre testata automobilistica Auto motor und sport in Germania.

Il sesto successo negli ultimi 7 anni

La regina è ancora lei, Alfa Romeo Giulia, una delle icone del Biscione e auto storica tanto amata e apprezzata dalla clientela globale. Sei vittorie in sette edizioni del premio tedesco: Alfa Romeo Giulia è indubbiamente una delle vetture più apprezzate dai lettori di Auto motor und sport.

Sono stati più di 100.000 i partecipanti al concorso “Best Cars 2023”, che hanno premiato ancora la berlina elegante e sportiva italiana, posizionandola al primo posto nella categoria “Midsize Import”. L’icona italiana della Casa di Arese ha trionfato nella sua categoria contro altri 17 concorrenti, vincendo e aggiudicandosi il tanto ambito premio grazie al 19,5% dei voti favorevoli.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il successo di Alfa Romeo Tonale e Stelvio

Anche la nuova Alfa Romeo Tonale ha riscosso un grande successo, forte l’apprezzamento da parte degli appassionati di auto in Germania. Il nuovo SUV di Arese infatti ha ottenuto un eccellente 2° posto nella categoria “Compact SUV- Importers”.

Infine, il D-SUV Alfa Romeo Stelvio si è piazzato nella Top 3 della categoria “Large SUV- Importers”. Insomma, le auto del Biscione non si smentiscono mai e anche in Germania continuano a prevalere nel settore automobilistico, sono sempre tra le più amate.

Per Auto motor und sport si è trattato della 47esima edizione dell’ormai atteso premio “Best Cars”. La testata ha chiesto ai suoi lettori – come ogni anno – di esprimere il proprio giudizio su 422 veicoli che troviamo oggi sul mercato.

Tutte le auto partecipanti al concorso sono state suddivise in 13 differenti categorie, incluse le vetture di importazione. Il premio è stato assegnato il 9 febbraio a Stoccarda ed è stato Niccolò Biagioli, Direttore dei Marchio in Germania, a ritirarlo. Per l’occasione ha dichiarato: “Desidero ringraziare di cuore i lettori di Auto motor und sport per il loro entusiasmo nei confronti di Alfa Romeo Giulia, nuovamente nominata tra le vincitrici di Best Cars. Questo successo testimonia la grande fiducia riposta in Alfa Romeo ed è per noi uno stimolo a perseguire gli ambiziosi obiettivi che Alfa Romeo ha in piano.”

Il debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

In Italia lo scorso week end (11-12 febbraio 2023), in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, sono state presentate anche le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio per il 2023. L’evoluzione di due modelli di successo che, solo lo scorso anno, hanno totalizzato circa 10.000 immatricolazioni in Italia, nonostante un mercato sempre più competitivo.

Non è tutto perché – per il quarto anno consecutivo – il SUV Stelvio è leader nel suo segmento (D-SUV), con una quota di oltre il 16%, che sale a circa il 20% nel comparto Premium, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D. Insomma, il successo del Biscione non ha tempo, e continua negli anni.