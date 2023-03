Alfa Romeo, concessionari aperti per Giulia e Stelvio

È tutto pronto e proprio oggi si apre il week end Porte Aperte dedicato a Giulia e Stelvio. Sabato 11 e domenica 12 marzo è Alfa Romeo Tribe Weekend, l’appuntamento dedicato alla nuova gamma del Biscione, e in particolare alle nuove Giulia e Stelvio MY 2023.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: l’evoluzione

Il 2023 si apre con l’evoluzione di due capolavori di successo che ancora oggi fanno battere il cuore a tutti gli appassionati Alfa Romeo. L’importante appuntamento dedicato all’ultimissima generazione di Giulia e Stelvio è accompagnato da una nuova ed emozionante campagna di comunicazione e dal nuovo spot TV realizzato dall’agenzia creativa Havas Milan.

Alla base del progetto vi è l’idea che l’arrivo delle nuove varianti delle due best seller di Alfa Romeo sia paragonabile alla nascita di una nuova potente emozione, che “scorre impetuosa attraverso le innumerevoli vene e arterie del corpo umano”. Una metafora molto suggestiva, quindi, che si trasforma in un viaggio simbolico dove i due protagonisti dello spot – femminile per Stelvio e maschile per Giulia – provano la sensazione viscerale di guidare i due nuovi modelli, tanto che le loro arterie si fondono con la strada percorsa.

In questo modo va in scena la simbiosi perfetta tra “uomo e macchina”, una peculiarità insita nel DNA Alfa Romeo che da sempre regala, anche al driver più esigente, un’esperienza di guida unica ed entusiasmante. Tutto questo consolida il legame indissolubile tra il brand di nobile sportività italiana dal 1910 e la Tribe Alfa Romeo, la comunità dei suoi appassionati sparsi nel mondo.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La storia dei due modelli

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio segnano una tappa molto importante nella storia dei due modelli che evolvono sia nelle proverbiali eccellenze del marchio – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento – sia in quella “bellezza senza tempo”, un tratto tipico del DNA e del design di Alfa Romeo, che ne fa due autentiche “opere d’arte in movimento” concepite per durare negli anni.

E oggi questa “bellezza” del design italiano è ancora più seducente e contemporanea, grazie alle modifiche effettuate dalla Casa per le sue vetture di grande successo. Un nuovo “sguardo” con i fari Full-LED Matrix adattivi e l’inedita griglia del Trilobo che sancisce il forte family feeling con il SUV Tonale, che sta già riscuotendo un grandioso successo. Non è tutto. il quadro strumenti ora è totalmente digitale e vediamo lo storico design “a cannocchiale” e una rinnovata dotazione tecnologica con gli “Alfa Connect Services” e la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token).

Il mese scorso è partito il tour europeo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, le due icone del Biscione, recentemente aggiornate. L’11 e il 12 febbraio la Casa aveva organizzato in tutta Italia il Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, di cui abbiamo già parlato. Ora tutto è pronto invece per accogliere nuovamente gli appassionati che vorranno scoprire l’evoluzione di due modelli di successo che, solo lo scorso anno, hanno totalizzato circa 10.000 immatricolazioni in Italia, nonostante un mercato sempre più competitivo.

Non è tutto perché – per il quarto anno consecutivo – il SUV Stelvio è leader nel suo segmento (D-SUV), con una quota di oltre il 16%, che sale a circa il 20% nel comparto premiun, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.