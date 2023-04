Alfa Romeo celebra i 100 anni dell’iconico Quadrifoglio

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Alfa Romeo ha deciso di celebrare lo spettacolare successo della gamma sportiva Quadrifoglio amata da sempre, nata nel 1923. Compie oggi 100 anni la leggenda sportiva del Biscione, e la Casa ha deciso di dedicare 100 esclusive vetture celebrate laddove il mito ebbe inizio, in Sicilia, nei luoghi della Targa Florio.

Il 15 aprile 2023 ricorrono 100 anni da quando il fortunato Quadrifoglio, simbolo indelebile del brand di Arese, debuttò sulla versione “Corsa” della RL durante la XIV edizione della Targa Florio. Proprio in occasione di questa memorabile ricorrenza, Alfa Romeo presenta le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio, con l’esclusiva versione celebrativa “Quadrifoglio 100° Anniversario”, edizione limitata a sole 100 unità.

Un secolo di pura sportività

Iconicità, purezza tecnica e tecnologia si fondono posizionandole ai vertici dei rispettivi segmenti: Best in Class per handling e rapporto peso-potenza per un’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente da vera Alfa Romeo.

La nuova serie speciale presenta tante novità, tra cui badge celebrativi, esclusive caratterizzazioni e molta tecnologia grazie ai nuovi proiettori a matrice full LED adattivi e al nuovo quadro strumenti digitale impreziosito dallo storico design “a cannocchiale”.

Il Quadrifoglio torna nelle terre natie per festeggiare questo traguardo fondamentale: la Sicilia, infatti, è lo sfondo scelto da Alfa Romeo per uno shooting celebrativo che, oltre a raccontare la tradizione, enfatizza la “Grande Bellezza” italiana e il “Made in Italy”.

La storia del mito

Il Quadrifoglio è diventato negli anni una vera e propria leggenda, simbolo di nobile sportività italiana, che da sempre identifica le auto più performanti del brand, non solo quelle impegnate nei circuiti di gara, ma anche le più potenti ed esclusive stradali. In occasione del centenario, viene riproposto in versione celebrativa: con una rilettura in chiave moderna, il Centro Stile Alfa Romeo ha proiettato lo storico logo nel futuro del marchio, preservando la sua solidità e l’eleganza ed evolvendone il punto colore.

Un tocco cromatico contemporaneo, che rievoca gloriose vetture e celebri vittorie sportive del marchio entrate nell’immaginario collettivo.

Il Quadrifoglio ha accompagnato la storia sportiva e industriale di Alfa Romeo fin dagli inizi. È nato infatti il 15 aprile 1923, in occasione della XIV edizione di una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, la Targa Florio. Una corsa molto stimolante ma impegnativa, dal punto di vista tecnico, uno dei traguardi più importanti di quei tempi per un pilota, in grado di rilanciare sul mercato particolari modelli automobilistici e interi marchi. Per questo motivo, nel 1923 Alfa Romeo attribuì grande importanza alla corsa siciliana, sviluppando una versione apposita della RL e ingaggiando piloti di talento.

Ugo Sivocci fu il pilota che vinse quella gara; trionfo grazie al quale Alfa Romeo viene lanciata nell’olimpo dei costruttori, legando il simbolo del Quadrifoglio ad auto leggendarie del brand e dando il via a una lunga serie di successi ottenuti da piloti indimenticabili.

Dal primo Campionato del mondo per vetture Grand Prix del 1925, passando per la Mille Miglia, la Targa Florio e la “24 ore di Le Mans”, da allora Alfa Romeo domina il panorama mondiale delle competizioni sportive. Il fortunato simbolo del Quadrifoglio però inizia a contraddistinguere anche le più esclusive vetture stradali. Con la Giulia Sprint GT Veloce viene applicata la mostrina smaltata con il Quadrifoglio su una vettura stradale per la prima volta. Inizia così una tradizione che continua ancora oggi, caratterizzando le versioni più potenti della gamma, destinate a un pubblico di intenditori amanti della guida sportiva.

La nuova serie limitata

Come abbiamo detto, Alfa Romeo lancia questa nuova versione speciale e celebrativa, limitata in sole 100 unità per modello (Giulia e Stelvio), offrendo tanti contenuti esclusivi ai clienti. Vetture che strizzano l’occhio alla tecnologia, che vantano ancora più potenza con 520 cavalli e massima raffinatezza tecnica grazie al differenziale autobloccante meccanico.

Le nuove Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” sono il risultato di una ricerca centenaria di quella che possiamo definire come l’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione. Il motore è il 2.9 V6, che per questa variante è stato potenziato a 520 cavalli ed è abbinato al differenziale autobloccante meccanico, contenuto che esordisce su questa serie speciale di lancio.

Un accorgimento tecnico molto importante che, grazie a una messa a punto che deriva dall’esperienza progettuale di Giulia GTA, contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Caratteristiche da best in class

La dinamica di guida eccezionale deriva dalla sorprendente leggerezza, dovuta all’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, il cofano, le minigonne e lo spoiler.

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario presenta la tipica aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio: quando attivato controlla la qualità di flusso d’aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. Infine, il sistema di scarico Akrapovich dona allo scarico un sound inconfondibile.

Gli esterni di Giulia e Stelvio sono dotati di fortissima personalità, la Casa ha rinnovato lo sguardo dei suoi modelli, in continuità con il family feeling di gamma caratterizzato dai proiettori “3+3”, con nuovi fari Full-LED Matrix adattivi che offrono un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione ottimale in ogni condizione, garantendo risparmio energetico, un elevato miglioramento della sicurezza e un minore affaticamento degli occhi.

Le auto in edizione limitata presentano inoltre cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19’’ (Giulia) e da 21’’ (Stelvio) con le nuove ed esclusive pinze freno color oro. La stessa preziosa tinta contraddistingue l’emblema celebrativo dei 100 anni del Quadrifoglio, posizionato sul parafango di entrambe le vetture. La calandra e le calotte specchio sono in carbonio a vista e donano ancora più sportività ai modelli. Tre le livree disponibili: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.

Anche all’interno si respira sportività, prevale l’esclusivo binomio pelle nera e alcantara, impreziosito dalle nuove ed esclusive cuciture dorate a vista e dall’innovativa finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. Sulla plancia domina l’impuntura del celebrativo numero “100” accostato al Quadrifoglio in oro. Il volante è rivestito in pelle e alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Troviamo poi un nuovo quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, con l’inedito schermo TFT da 12,3” digitale da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Tutto è pronto per le celebrazioni.