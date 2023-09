Alfa Romeo 33 Stradale, un capolavoro su Quattro Ruote: intervista esclusiva a Cristiano Fiorio

Nel mondo dell’automobilismo, poche marche evocano la passione e la storia come Alfa Romeo. E ora, con il lancio della nuova Alfa 33 Stradale, la casa automobilistica italiana ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel creare autentiche opere d’arte su quattro ruote. Abbiamo avuto l’onore di sederci con Cristiano Fiorio, Responsabile Alfa Romeo F1 e Head of Strategic Project, per esplorare la filosofia di design dietro questa meraviglia automobilistica e scoprire come Alfa Romeo stia dando forma al futuro dell’industria automobilistica.

Filosofia di design dietro la 33 Stradale? Quali elementi la rendono un’opera d’arte su quattro ruote?

Cristiano Fiorio inizia subito con passione, spiegando che la 33 Stradale è stata ispirata dalla celebre 33 Stradale degli anni ’60, una vettura leggendaria con una storia di successi nelle competizioni. “La filosofia di design dietro la 33 Stradale moderna era di catturare l’anima e l’eredità della sua progenitrice, mescolando l’eleganza italiana con l’innovazione tecnologica”, afferma Fiorio. L’attenzione ai dettagli è evidente in ogni curva, con una carrozzeria scolpita per la massima aerodinamica e uno stile che evoca emozioni.

La nuova Alfa 33 Stradale è stata progettata con un’attenzione particolare alla personalizzazione. Cosa significa per Alfa e quali richieste vi hanno sorpreso?

Fiorio sottolinea l’importanza della personalizzazione nel mercato attuale. “Ogni cliente è unico, e vogliamo che la loro 33 Stradale rifletta la loro personalità”, dice. “Abbiamo ricevuto richieste sorprendenti, come interni con pellami esotici e colori personalizzati. Questo dimostra quanto i nostri clienti siano appassionati e desiderosi di possedere un’auto veramente unica.”

La collaborazione con la Carrozzeria Touring Superleggera è un aspetto affascinante della nuova 33 Stradale. In che modo questa partnership ha influenzato il processo di progettazione e produzione?

La collaborazione con Touring Superleggera è stata cruciale per portare la 33 Stradale alla vita. Fiorio sottolinea come il know-how della Carrozzeria abbia contribuito a perfezionare il design e la produzione, garantendo che ogni aspetto della vettura sia eseguito con la massima precisione. “Touring Superleggera porta un’arte artigianale all’industria automobilistica moderna,” dice Fiorio.

La vettura è disponibile sia in versione a combustione interna che completamente elettrica (BEV). Quali sono le sfide e le opportunità nell’offrire entrambe le opzioni ai clienti?

La scelta tra motore a combustione interna e motore elettrico offre ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di guida. Tuttavia, ciò ha presentato sfide uniche. “Dobbiamo bilanciare la tradizione Alfa con l’innovazione,” afferma Fiorio. “Mentre le vetture elettriche sono il futuro, dobbiamo mantenere l’anima sportiva di Alfa Romeo in entrambe le versioni.”

Le prestazioni della 33 Stradale sono impressionanti, con oltre 620 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Come è stato possibile raggiungere tali prestazioni senza compromettere la maneggevolezza?

Fiorio svela che l’equilibrio tra potenza e maneggevolezza è stato ottenuto attraverso l’uso intelligente di materiali leggeri, l’ottimizzazione dell’aerodinamica e una sospensione all’avanguardia. “La 33 Stradale è un’auto da sogno che può offrire un’esperienza di guida eccezionale su strada e in pista,” aggiunge.

La 33 Stradale dimostra una notevole efficienza aerodinamica. Come è stato possibile raggiungere questo risultato?

La forma scolpita della 33 Stradale è il risultato di intense sessioni di progettazione e test in galleria del vento. “Volevamo massimizzare l’efficienza aerodinamica senza compromettere lo stile,” spiega Fiorio. Il risultato è una vettura che affonda nella strada mentre taglia l’aria, offrendo prestazioni eccezionali.

La nuova Alfa 33 Stradale è stata sviluppata per offrire un’esperienza di guida da vettura da pista ma adatta all’uso quotidiano su strada. Quali sono alcune delle sfide nell’equilibrare queste due esigenze?

“Questo è stato uno dei compiti più impegnativi,” ammette Fiorio. La 33 Stradale è stata progettata per essere una vettura da pista ma con tutti i comfort necessari per un uso quotidiano. L’equilibrio tra queste esigenze è stato raggiunto attraverso una sospensione regolabile, un comfort interno e un’attenzione ai dettagli senza compromessi.

Gli interni della 33 Stradale offrono due allestimenti distinti, “Tributo” e “Alfa Corse”. Puoi condividere alcuni dettagli sulle differenze tra questi allestimenti e su come hanno contribuito a creare un ambiente unico?

Fiorio ci porta nel mondo degli interni personalizzabili della 33 Stradale. “L’allestimento ‘Tributo’ è un omaggio all’eleganza italiana con pellami pregiati e dettagli lussuosi. Dall’altro lato, l’allestimento ‘Alfa Corse’ è ispirato all’eredità sportiva di Alfa Romeo, con sedili da corsa e materiali ad alte prestazioni. Queste scelte consentono ai clienti di creare un’auto veramente unica, riflettendo la loro personalità e stile di guida.”

Come è stata coinvolta la comunità di appassionati di Alfa Romeo nel processo di sviluppo della 33 Stradale? Ci sono stati feedback significativi che hanno influenzato la sua creazione?

“La comunità di appassionati di Alfa Romeo è stata una fonte inestimabile di ispirazione,” afferma Fiorio. I feedback degli appassionati sono stati ascoltati attentamente durante il processo di sviluppo. “Siamo stati influenzati da suggerimenti sulla scelta dei colori, sugli interni e sulla disposizione dei comandi. Questo ci ha aiutato a creare un’auto che non solo risponde alle aspettative, ma le supera.”

Infine, Cristiano, quali sono le tue aspettative per il futuro della marca Alfa Romeo alla luce del lancio della nuova 33 Stradale? Ci sono progetti o obiettivi che desideri condividere con gli appassionati del marchio?

Fiorio chiude l’intervista con una visione appassionata per il futuro di Alfa Romeo. “Con la 33 Stradale, vogliamo riaffermare la nostra posizione come pionieri dell’industria automobilistica, mescolando tradizione e innovazione. Stiamo già lavorando su progetti entusiasmanti per il futuro, tra cui l’espansione della nostra gamma elettrificata. Vogliamo continuare a sorprendere e deliziare i nostri appassionati con auto eccezionali che catturano il cuore e l’anima.”

In chiusura, l’intervista con Cristiano Fiorio ci ha svelato i segreti dietro la creazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Con la sua combinazione di design mozzafiato, prestazioni straordinarie e attenzione ai dettagli, questa vettura è destinata a diventare un’icona automobilistica e a mantenere viva la passione per Alfa Romeo per generazioni a venire.