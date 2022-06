Al volante della Nissan Micra con doppia alimentazione benzina-GPL

Nissan ha presentato nel 2021 la nuova gamma Micra, evoluzione dell’iconica berlina compatta a 38 anni dal debutto in Europa, migliorando l’offerta con cinque diverse versioni, pensate per consentire a ogni automobilista di scegliere la sua Micra ideale e renderla unica. Grazie alle specifiche avanzate pensate per rispondere ai bisogni del mercato europeo, Nissan Micra conferma il suo successo commerciale. A partire dal lancio della serie attuale nel 2017, sono state vendute oltre 230.000 Micra in 34 Paesi europei.

Il modello è il primo veicolo Nissan a essere prodotto in un impianto Renault, a sottolineare le sinergie offerte dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Tutta la gamma è caratterizzata da raffinati elementi di design e da un’eccezionale attenzione per i dettagli, con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni per le finiture del veicolo e di optare per i fari LED, per uno stile più elegante e dinamico.

N-Design: la personalizzazione accessibile

La versione N-Design si rivolge ai clienti che desiderano esprimere l’unicità della loro indole e del loro stile. All’esterno, è possibile scegliere tra le varianti Gloss Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti. Queste personalizzazioni sono disponibili di serie per questa versione, così come i nuovi cerchi two tone Genki da 16’’.

All’interno, Micra N-Design vanta moderni sedili in tessuto nero con dettagli grigi e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere.

Vista da fuori

Specchietti in tinta regolabili elettricamente, riscaldati, ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione a LED • Cerchi Genki da 16’’ • Fari fendinebbia anteriori • Vetri posteriori oscurati • Interni in tessuto Modern • Volante rivestito in pelle (granulare) • Sensori di Parcheggio Posteriori • Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori

LUNGHEZZA 3.999 mm LARGHEZZA 1.935 mm ALTEZZA1.455 mm PASSO 2.525 mm BAGAGLIAIO 300 litri

Vista da dentro

Nissan MICRA è stata attenta a tutti i dettagli migliorare l’esperienza di guida. L’elegante cruscotto in materiali morbidi al tatto, i dettagli esclusivi e un’incredibile scelta di allestimenti colorati: Nissan Micra fonde alla perfezione comfort e stile per creare un’atmosfera davvero coinvolgente. Vanta moderni sedili in tessuto nero con dettagli grigi e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere.

Tecnologie di sicurezza avanzate

A partire dalla versione Visia, Micra ha una ricca dotazione di tecnologie di sicurezza, che comprende il sistema di assistenza per le partenze in salita, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control, per migliorare la gestione in situazioni difficoltose.

È inoltre disponibile un Safety Pack con tecnologie di sicurezza avanzate e opzionale , che include: controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario intelligente, sistema di frenata d’emergenza intelligente con rilevamento pedoni e riconoscimento segnaletica stradale (quest’ultimo incluso nel Pack a partire da Acenta).

Con l’inconfondibile tetto sospeso e gli affascinanti fari a LED, Micra combina la funzionalità di una city car con un design espressivo e una grande attenzione per i dettagli. Progettata per creare aspettative. Naturalmente audace, la quinta generazione di Nissan Micra nasce per sfidare il settore delle berline compatte in fatto di design, comfort e prestazioni. Il design di Nissan Micra, interno ed esterno, è espressivo ed elegante. Le dotazioni intelligenti e l’agilità di guida la fanno complice indiscreta di ogni giorno. Spaziosa. Audace. Con l’inconfondibile tetto sospeso e gli affascinanti fari a LED, Micra combina la funzionalità di una city car con un design espressivo e una grande attenzione per i dettagli. Unisce così stile e sicurezza alla guida, grazie alle innovative tecnologie che proteggono te e i tuoi passeggeri. L’intrattenimento è assicurato con gli altoparlanti Bose Personal disponibili come optional.

L’esperienza di guida è nuova, più emozionante, sicura e connessa . Questa è la Nissan Intelligent Mobility, ed è già presente nei veicoli Nissan che puoi guidare oggi: auto che parcheggiano da sole, guardano cosa succede intorno a te e intervengono per tenerti lontano dai guai. Ora immagina un futuro con auto che possano effettivamente imparare l’una dall’altra e veicoli elettrici che si ricaricano mentre guidi. Nissan Intelligent Mobility sta rendendo reale tutto questo ed è già parte di un domani audace e luminoso.

Nuovo sistema di infotainment NissanConnect

La nuova app per smartphone Door to Door Navigation di TomTom, apre all’utente/guidatore nuovi orizzonti di mobilità grazie, ad esempio, alla funzione che consente di pianificare il proprio itinerario da casa o dall’ufficio e di inviarlo all’auto, per poi avviare la navigazione non appena saliti a bordo.

Il nuovo NissanConnect include anche TomTom Premium Traffic, che offre dati sul traffico in tempo reale altamente precisi, per ottimizzare i tempi di percorrenza.

L’interazione con il nuovo NissanConnect avviene tramite un sistema display multi-touch da 7” integrato nella parte centrale nel cruscotto. Le nuove funzionalità sono numerose:

Ricerca su una singola riga: funzione del sistema di navigazione che velocizza e semplifica il processo di ricerca dei luoghi.

Personalizzazione: la schermata home è completamente personalizzabile tramite drag and drop, e consente di impostare scorciatoie per le operazioni frequenti.

Riconoscimento vocale: accessibile tramite i comandi al volante rivisitati, consente di effettuare telefonate, richiedere la lettura dei messaggi e controllare la musica con istruzioni vocali.

Apple Carplay e Android Auto: di serie sulle versioni Acenta, N-Connecta, N-Sport and Tekna.

Mappe 2D: di serie, garantiscono una maggiore chiarezza. Il multi-touch consente il pinch-to-zoom per ingrandire la mappa, avere un maggior livello di dettaglio o una vista più ampia.

Find My Car: gli utenti possono memorizzare il punto in cui hanno parcheggiato e proseguire la navigazione sul loro smartphone per dirigersi a piedi verso la destinazione finale. Sempre il navigatore dello smartphone li ricondurrà poi alla vettura.

Premium Traffic supportato da TomTom: le precise informazioni sul traffico in tempo reale consentono il ricalcolo del percorso, ottimizzando i tempi di viaggio. Il servizio è gratuito per tre anni e trasferibile a una seconda persona o ai proprietari successivi.

App Door to Door Navigation: disponibile su Apple Store o Google Play, il cliente può scaricarla sul proprio smartphone per accedere a tutte le funzionalità di NissanConnect.

Pianificazione del viaggio prima di uscire/invio della destinazione all’auto: insieme all’app Door to Door Navigation, permette di identificare la destinazione sullo smartphone da casa o dall’ufficio e di inviarla alla vettura. Le informazioni sulla navigazione partono all’avvio del veicolo.

Aggiornamenti software e mappe OTA: i clienti possono aggiornare il software e le mappe quando desiderano, connettendo NissanConnect al proprio smartphone e utilizzando la connessione Wi-Fi o la rete dati.

Anche il display del quadro strumenti, posizionato fra due quadranti proprio davanti al guidatore, è stato riprogettato per visualizzare maggiori informazioni quando si ricevono telefonate o SMS. Mostra anche indicazioni passo-passo sul percorso.

La gamma Nissan Micra si amplia e si arricchisce della nuova versione GPL

La motorizzazione con doppia alimentazione benzina-GPL è ideale per coloro che desiderano coniugare piacere di guida e bassi costi di esercizio, questi ultimi grazie al minor prezzo del GPL rispetto agli altri combustibili e agevolazioni fiscali presenti in molte regioni italiane. Inoltre, il minore impatto ambientale dovuto alle basse emissioni di CO 2 permette a Micra GPL di circolare liberamente nei centri storici delle città anche in caso di blocco del traffico. La soluzione ideale per chi ha necessità di utilizzare la macchina senza limitazioni, ma anche per coloro che hanno percorrenze superiori alla media. Infatti, con un solo pieno dei due serbatoi, benzina e GPL, Micra è in grado di garantire un’autonomia di oltre 1.000 km (WLTP ciclo combinato). Questo tipo di alimentazione è particolarmente apprezzato dai clienti del segmento B, dove nel canale privato il GPL è la terza alimentazione più scelta dai consumatori italiani, con una quota pari al 14% rispetto a una media del 9% di quota GPL in tutti gli altri segmenti.

Nissan Micra GPL è equipaggiata con motore 3 cilindri benzina turbo IG-T 92 da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Un motore che, grazie al turbo a bassa inerzia, offre un’elevata reattività già dai bassi regimi, garantendo un’erogazione della potenza fluida e costante. L’impianto GPL è sviluppato e prodotto appositamente per Nissan Micra, in collaborazione con BRC Gas Equipment che ne cura installazione e messa a punto. Un connubio perfetto che consente al guidatore di godere di tutti i vantaggi dell’alimentazione GPL, senza rinunciare alle prestazioni, all’efficienza e all’affidabilità. Il sistema elettronico esegue un continuo e minuzioso controllo del funzionamento dell’impianto, analizzandone tutti i principali parametri e garantendone il comportamento ottimale in ogni condizione di marcia.

L’impianto vanta un’iniezione di tipo sequenziale fasata in fase gassosa che, dosando con precisione la quantità di GPL da iniettare in base alla specifica necessità di marcia, permette di ottimizzare l’efficienza del motore e ridurre le emissioni. Il pratico commutatore di alimentazione ha il comando posizionato nel tunnel centrale, alla base della leva del cambio ed è dotato di 4 LED nella parte inferiore che indicano la quantità di GPL nel serbatoio e un LED nella parte superiore che si illumina di rosso (benzina) o verde (GPL) per indicare il tipo di carburante che si sta utilizzando in quel momento.

Il sistema memorizza il tipo di alimentazione utilizzato prima di arrestare il motore e lo reimposta automaticamente al nuovo avvio. Nel caso in cui il motore venga spento in modalità GPL, il riavvio avverrà comunque in modalità benzina, per poi passare automaticamente al GPL una volta raggiunta la temperatura d’esercizio ottimale. Un segnale sonoro avvertirà il guidatore dell’avvenuto cambio di alimentazione. Il serbatoio del GPL, di forma toroidale, è posizionato nell’alloggiamento della ruota di scorta in modo da non ridurre la capienza del vano portabagagli, ed ha una capacità di 42 litri (33,6 litri effettivi). Viene fornito di serie il riduttore necessario per collegare la presa di carica del serbatoio (posta immediatamente sotto al bocchettone della benzina) con l’erogatore. Micra GPL viene proposta in tre allestimenti: ECO VISA, ECO ACENTA e ECO N-DESIGN con prezzi a partire da 11.900€ con Ecobonus per la versione base.