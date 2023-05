AG2R Citroën al Giro d’Italia: ecco le auto

Si è svolta a Milano la presentazione ufficiale degli atleti del AG2R Citroën Team che affrontano il Giro d’Italia dal 6 al 28 maggio. Per il terzo anno consecutivo, la Casa francese è al fianco della squadra, in qualità di sponsor co-partner: parliamo di una competizione divisa in 21 tappe per un totale di 3.4468,6 km con 51.300 metri di dislivello.

L’AG2R Citroën Team vanta una notevole esperienza nel ciclismo mondiale, con oltre 30 anni di storia, anche in gare come il Tour de France o le grandi classiche. In squadra pure Andrea Vendrame, l’unico italiano del Team e Ambassador di Citroën in Italia, che ogni giorno utilizza una C5 Aircross Plug-in Hybrid per i suoi spostamenti. Obiettivo: coniugare la mobilità sostenibile della bicicletta con quella delle vetture elettrificate.

Così, si condividono le ambizioni prestazionali, soprattutto reclutando corridori di livello mondiale; e si sostengono i giovani aspiranti, attraverso programmi di formazione. Per lo sviluppo del ciclismo pulito in una competizione sana e responsabile. Non a caso, la collaborazione sostiene la pratica del ciclismo secondo regole etiche, in particolare quelle del Movimento per un Ciclismo Credibile.

Citroën fornisce alla squadra una flotta di 26 veicoli, fondamentale per gli spostamenti di tutto il team. Insieme ai famosi van SpaceTourer, la flotta prevede l’impiego della nuova C5 X, l’ammiraglia della marca, e del nuovo SUV C5 Aircross. Entrambi nella versione Hybrid Plug-In, i due modelli rappresentano il top della gamma e assicurano tutti quegli elementi che sono fondamentali per la squadra: comfort di riferimento, spazio a bordo, accessibilità e capacità di carico. Oltre a tecnologie avanzate al servizio della sicurezza, motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente, prestazioni e affidabilità.

“Abbiamo scelto di entrare in questa partnership perché condividiamo valori comuni: audacia, prestazioni nello sport e spirito di squadra – ha dichiarato Alessandro Musumeci – Direttore Marketing di Citroën Italia. Per noi, non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di un’alleanza con partner riconosciuti, al fine di brillare nei principali eventi ciclistici internazionali. La nostra ambizione è entrare a far parte della cerchia delle migliori squadre globali dell’UCI WorldTour. Al tempo stesso, puntiamo a diffondere la nostra visione e il nostro impegno per una mobilità più sostenibile con veicoli 100% elettrici o ibridi ricaricabili. Crediamo nella logica della condivisione della strada. Tutti noi possiamo essere sia automobilisti sia ciclisti”.