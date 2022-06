Aftermarket: Brembo parte dalle famose pinze per ampliare l’offerta dei suoi prodotti per le auto, i veicoli commerciali e quelli pesanti

La nuova proposta a ricambio pone l’accento sull’estetica senza compromettere gli elevati contenuti tecnici e qualitativi, e ancora una volta Brembo, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, lancia la sua ultima linea di prodotti e lo fa nell’aftermarket: le pinze freno Xtra. Dedicate ai modelli premium, le pinze Xtra sono la scelta ideale per gli automobilisti che cercano un tocco di originalità dato dal colore anche attraverso una soluzione plug&play della vettura. Questa introduzione arricchisce l’offerta esclusiva di Brembo e completa il rinnovamento della famiglia Xtra, che già comprende le pastiglie e i dischi freno Brembo Xtra. Le pinze Brembo Xtra derivano direttamente dalla consolidata esperienza dell’azienda nel Primo Equipaggiamento. In particolare, gli ingegneri Brembo hanno trasferito il know-how tecnico di Brembo, frutto di anni di esperienza nel settore dei sistemi frenanti, alla nuova pinza aftermarket, continuando a lavorare sull’estetica. Questo approccio ha portato allo sviluppo di una nuova gamma di pinze fisse in alluminio in grado di soddisfare la richiesta di personalizzazione oltre alle caratteristiche essenziali di qualità, affidabilità e prestazioni. Le pinze Xtra confermano così la missione dell’azienda di diventare un “solution provider” per le esigenze specifiche dei suoi clienti. Gli automobilisti avranno la possibilità di scegliere il colore che meglio esalta le peculiarità della loro auto premium. Le tonalità scelte sono il rosso, il giallo, il nero e il grigio, ma su richiesta sono disponibili altri colori personalizzati.

Minor consumo di carburante, meno emissioni e migliore manovrabilità con i due nuovi dischi freno lightweight e dual cast

Brembo presenta anche i nuovi dischi freno a due pezzi Dual Cast e Lightweight dedicati al mercato del ricambio. I nuovi dischi, entrambi un’esclusiva, rappresentano un altro importante passo nel percorso dell’azienda per diventare solution provider e si aggiungono alle gamme esistenti di dischi Flottanti, Compositi e Co-fusi dell’azienda, con lo scopo di offrire ai clienti una scelta completa di dischi a due pezzi per numerosi veicoli di alta gamma. Entrambe le nuove soluzioni presentano le caratteristiche tecniche esclusive della gamma Brembo di dischi a due pezzi, incluso l’uso di uno speciale processo di lavorazione della ghisa, campane più leggere, ventilazione orientata o a pioli, oltre a fori e/o scanalatura sulla fascia frenante. La somma di queste soluzioni garantisce prestazioni di frenata ottimali in tutte le condizioni. Inoltre, i nuovi dischi consentono una dinamica più stabile e precisa del veicolo, un miglior feeling pedale e un impianto frenante più leggero, con conseguenti minori consumi e una maggiore attenzione all’ambiente.

Disco freno dual cast

I nuovi dischi freno Dual Cast di Brembo comprendono 16 prodotti esclusivi per i modelli sportivi di alcune delle maggiori case automobilistiche sul mercato. Il design brevettato prevede una campana in alluminio accoppiata alla fascia frenante in ghisa. Questa caratteristica permette di unire le qualità dei due materiali: prestazioni ottimali della ghisa alle alte temperature e leggerezza dell’alluminio. Il risultato è un disco fino al 30% più leggero rispetto a un disco integrale della stessa dimensione, caratteristica che consente una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni del veicolo. Il design del Dual Cast offre anche fino al 70% in più di resistenza alle deformazioni termiche, assicurando una minore coppia residua e riducendo la possibilità di vibrazione.

Disco freno Lightweight

Il disco freno Lightweight viene introdotto sul mercato in 17 codici (disponibili solo all’interno della comunità europea) per i modelli più esclusivi, inclusa la Jaguar Land Rover di ultima generazione. Le soluzioni ingegnerizzate da Brembo aiutano a ridurre le masse non sospese del veicolo, riducendo il peso su ogni lato ruota. Inoltre, questi dischi combinano la campana in acciaio con una fascia frenante in ghisa ad alto contenuto di carbonio, progettata per offrire il massimo contatto tra pastiglia e disco, offrendo più controllo all’automobilista. Queste caratteristiche consentono di avere un disco del 15% più leggero rispetto a un’applicazione equivalente, contribuendo ad aumentare l’efficienza dei consumi, a ridurre le emissioni e a migliorare la manovrabilità generale del veicolo.

Il nuovo Brembo beyond ev kit – premiato alla galleria dell’innovazione del Motortec nella categoria “componenti meccanici”

Resistenza alla corrosione, maggiore silenziosità e durata distinguono la nuova gamma di dischi e pastiglie per l’aftermarket dedicata alle auto totalmente elettriche. Premiata alla Galleria dell’Innovazione del Motortec per il suo Brembo Beyond EV Kit. La nuova gamma, completamente dedicata ai veicoli elettrici, è stata presentata al Motortec e comprende una nuova famiglia di dischi con speciale rivestimento e pastiglie freno innovative che arricchiscono in modo sostanziale l’offerta dell’aftermarket Brembo per i veicoli. Le ultime soluzioni Brembo, che nascono direttamente dalle conoscenze e dall’esperienza per l’OE, sono state progettate specificamente per coniugare ridotto impatto ambientale e massima performance e sicurezza, grazie ai materiali innovativi e alle moderne tecnologie utilizzate durante il processo di sviluppo. Il risultato è il Kit Beyond EV di Brembo, che comprende una nuova gamma di dischi e pastiglie, realizzata appositamente per le auto elettriche più diffuse sul mercato. I nuovi componenti sono più silenziosi e più resistenti all’ossidazione per offrire una durata superiore, con vantaggi evidenti in termini di sostenibilità. Un doppio trattamento protettivo aiuta a prevenire la corrosione di tutto il kit e aggiunge brillantezza per un’estetica accattivante dei dischi. Inoltre, uno speciale materiale di attrito senza rame, con piastra di rinforzo galvanizzata, riduce la produzione di polvere e il rumore sull’asfalto durante la frenata. Sicurezza e durata sono state le parole chiave durante la progettazione di questa nuova soluzione frenante. Oltre alla tradizionale frenata dissipativa, le auto elettriche utilizzano la frenata rigenerativa, di conseguenza i freni ad attrito vengono utilizzati meno. Per questo motivo, con il passare del tempo, si può formare ruggine sui componenti del sistema frenante poco usati, riducendo la sicurezza dell’intero sistema e aumentando i costi di manutenzione. Brembo ha voluto creare un kit freni che fosse silenzioso e resistente alla corrosione e che riducesse al minimo la coppia residua. L’ultima gamma Brembo di pastiglie e dischi per veicoli elettrici soddisfa queste esigenze, utilizzando molte delle innovazioni tecnologiche dei materiali e dei trattamenti introdotti dall’azienda per il mercato dell’OE. I sistemi frenanti svolgono un ruolo fondamentale per il futuro della mobilità e Brembo, in quanto Solution Provider, sviluppa prodotti nuovi e più sofisticati che miglioreranno la dinamica di guida di questa nuova generazione di veicoli.

Brembo presenta le ultime pinze freno a ricambio per veicoli commerciali leggeri – eccezionali prestazioni da primo impianto, durata e qualità ineguagliabile.

Ultima novità dell’offerta dedicata al ricambio: una famiglia completamente nuova di pinze flottanti e staffe per veicoli commerciali leggeri. Questa nuova soluzione segna un passo avanti nel portafoglio prodotti di Brembo, abbracciando la missione dell’azienda di diventare un solution provider. Le nuove pinze e staffe derivano direttamente dall’esperienza di Brembo nel mercato del primo equipaggiamento (OE). Oltre a condividere la stessa qualità e gli stessi contenuti tecnici, i nuovi prodotti utilizzano gli stessi processi di ricerca e modellazione dei prodotti equivalenti OE. Questa soluzione è stata prodotta e testata internamente con le tecnologie più avanzate, che permettono agli ingegneri Brembo di valutare le prestazioni e la reazione dell’impianto frenante in una vasta gamma di condizioni diverse. In particolare, questi prodotti nascono dal know-how tecnico di Brembo ed sono in grado di far fronte alle peculiarità strutturali e funzionali dei più diffusi e recenti veicoli commerciali leggeri presenti sul mercato. A questi veicoli è richiesto di soddisfare i più alti standard di sicurezza, affidabilità e integrità per durare anni in ogni condizione ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, tutti i componenti della pinza freno devono essere progettati per fornire una resistenza ad alte prestazioni e una lunga durata su strada. L’ultima linea di pinze freno Brembo garantisce un’altissima qualità e affidabilità, assicurando una migliore resistenza alla corrosione, grazie alla progettazione di guarnizioni che impediscono le infiltrazioni.

Amplia l’offerta di prodotti dedicati ai veicoli pesanti: una vasta gamma di pastiglie e dischi freno sono le ultime soluzioni Brembo per il mercato del ricambio

Brembo presenta la sua neonata linea aftermarket di pastiglie freno dedicata ai veicoli pesanti e completa la sua offerta di dischi freno a ricambio con le nuove soluzioni Co-cast, concepite appositamente per le esigenze di questo tipo di veicoli. Una prerogativa essenziale per lo sviluppo di questa offerta rinnovata sono stati il know-how tecnologico e la grande esperienza di Brembo quale azienda produttrice di freni nel mercato della componentistica originale di qualità. L’impianto frenante per i veicoli commerciali è soggetto a sollecitazioni termomeccaniche ripetitive, a cui i dischi freno devono resistere efficacemente. La nuova gamma Brembo di dischi freno risponde a questa esigenza, adottando molte delle soluzioni brevettate dal Centro Ricerca e Sviluppo del gruppo, con particolari tecnologie e adattamenti per renderli idonei alle caratteristiche dei veicoli pesanti. Questi comprendono l’impiego di una speciale lega di ghisa per i veicoli commerciali, un’esclusiva tecnologia di ventilazione a pioli e un processo di co-fusione. Tutto ciò porta a una maggiore dissipazione del calore, un’ottima resistenza alle cricche termiche e un notevole prolungamento della durata sia dei dischi, sia delle pastiglie freno, anche in condizioni estreme. Gli ingegneri e i tecnici di Brembo hanno lavorato anche allo sviluppo di una gamma completa di pastiglie freno dedicata ai veicoli commerciali. Realizzate con oltre 30 diversi componenti, le pastiglie sono state sviluppate e progettate appositamente per tutti i tipi di veicoli pesanti – autocarri, autobus, rimorchi e semi-rimorchi – e per il diverso tipo di impiego. Grazie all’esclusivo trattamento, tutte le pastiglie garantiscono la perfetta efficienza fin dalle prime frenate, evitando l’effetto di diminuzione del potere frenante ed evidenziando una riduzione dello spazio di frenata durante il periodo di rodaggio. Con una copertura di oltre il 95% dei veicoli commerciali in Europa, la nuova ampia gamma di componenti comprende 100 codici di nuovi dischi freno e 67 di pastiglie. Entrambe le ultime soluzioni prevedono una sostituzione rapida, completa e sicura dell’impianto frenante