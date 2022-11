Aehra: le immagini del primo Suv elettrico italiano

Cambiare le regole del gioco, reinventandolo: l’anno zero dell’elettrico e dell’automotive è cominciato da AEHRA: la startup globale dal cuore italiano nata per offrire un cambiamento radicale nella produzione di veicoli elettrici di alta gamma. Svelato in anteprima mondiale il suo primo modello. Non solo una rivoluzione della mobilità elettrica, ma un nuovo modo di muoversi. Un concentrato di leggerezza e aerodinamica, innovazione e design, tecnologia e sostenibilità, bellezza e funzionalità.

AEHRA SUV

Lo stile e l’eleganza del design italiano incontrano la tecnologia d’ avanguardia dei veicoli elettrici e l’ingegneria avanzata a livello globale. Un approccio radicale nell’aerodinamica. Il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma, mostra in anteprima le immagini esclusive del suo modello SUV con la presentazione ufficiale del design integrale e del nome scelto per lei.

Identikit

Un design innovativo rispetto ad ogni altro veicolo presente sul mercato: sbalzi ridotti e un abitacolo veramente importante. Sono questi i primi tratti dell’identikit del SUV di AEHRA. Nata con l’obiettivo di esprimere tutte le potenzialità del design che la tecnologia di avanguardia dei veicoli elettrici.

Il binomio

Eleganza del design italiano con il meglio dei materiali e dell’ingegneria globali, per portare un cambio di paradigma nell’ esperienza del cliente. ”L’auto è realizzata in materiali compositi, selezionati non solo per le loro capacità meccaniche, ma soprattutto per la loro leggerezza e il basso impatto di carbon footprint grazie all’impiego di materiali riciclabili fino a cinque cicli e alla possibilità di utilizzare compositi da riciclo. Il veicolo, con una monoscocca interamente in fibra di carbonio, ha un passo di tre metri (per garantire grande abitabilità) una lunghezza complessiva di cinque metri e una larghezza di due. Presenta quattro ruote sterzanti e un peso inferiore alle due tonnellate.

Il powertrain

L’alta efficienza insieme a batterie di ultima generazione può permettere una percorrenza superiore agli 800 km, una soglia resa possibile anche dalle soluzioni aerodinamiche adottate, e il miglioramento del thermal management delle batterie, che assicurano maggiore autonomia. L’aerodinamica attiva, inoltre, permetterà una guida sportiva e allo stesso tempo sicura, garantendo una fruizione del veicolo in ogni circostanza, assicurando un’esperienza di viaggio piacevole e allo stesso tempo emozionante.

“Oggi – afferma Hazim Nada, Ceo di AEHRA – non presentiamo un’auto, bensì un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia, che siamo sicuri rappresenterà un riferimento non solo per il settore dell’auto elettrica, ma per tutto il mondo dell’automotive di alta gamma. Da oggi entriamo in una nuova era dell’esperienza automobilistica, grazie al lavoro del nostro team, che ha saputo generare un prodotto che non è solo contemporaneo, ma futuristico”.

La consegna dei primi veicoli AEHRA è prevista nel 2025