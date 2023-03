130 candeline per Peugeot in Italia: grande festa per la casa del Leone

Una nuova strada nella mobilità degli italiani è stata tracciata da Peugeot già alla fine dell’ottocento. La prima auto a petrolio in assoluto a circolare sul nostro territorio è stata una Peugeot. Era il 2 gennaio 1893 quando in Italia arrivò una Type 3 telaio 25 ordinata dal Conte Gaetano Rossi di Schio e da quel momento è iniziata la motorizzazione della mobilità nel nostro Paese.

130 anni dopo PEUGEOT si appresta a far debuttare sul mercato italiano la nuova ed inedita 408, un’auto uguale a nessuna, perfetta espressione della vocazione innovativa del Brand.

Il futuro della mobilità viene poi anticipato da PEUGEOT INCEPTION Concept, un manifesto tecnologico che prefigura le innovazioni che la Casa del Leone intende studiare per trasferirle da qui a pochi anni sulle auto di serie, continuando così ad offrire ai propri clienti una esperienza di guida unica.

Tre momenti storici che hanno come tema comune lo spirito inventivo di una casa automobilistica con un patrimonio storico ineguagliabile. Un Brand che fonda saldamente le radici in Italia e che ha contribuito alla mobilità di milioni di connazionali nel corso dei decenni, un Paese che è il secondo più importante al mondo per PEUGEOT.

Passato, presente e futuro della mobilità collegati dal fil-rouge dall’innovazione insita nel DNA del brand del Leone che punta sempre più a parlare al cuore delle persone, con Allure, seduzione.