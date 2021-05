Al via gli ordini per il nuovo crossover Toyota Yaris Hybrid

editato in: da

Toyota Yaris Cross: svelate due nuove versioni

Finalmente è in arrivo la nuovissima Yaris Cross Hybrid, il modello che la Casa ha svelato al pubblico lo scorso anno e che, già da quel momento, ha riscosso un successo immediato sul mercato. Vettura unica nel suo genere, sono aperti gli ordini.

Toyota ha annunciato che a partire dal 6 maggio 2021 è disponibile il nuovo servizio di prenotazione online per tutti coloro che vogliono essere tra i primi clienti ad avere tra le loro mani la Yaris Cross, il nuovo SUV compatto Full Hybrid Electric di Toyota. Chi lo desidera, può registrare il proprio interesse accedendo alla piattaforma online di Nuova Yaris Cross Hybrid.

È possibile lasciare un anticipo di 250 euro per prenotare l’auto e scegliere fra tre allestimenti top di gamma: Lounge, Adventure e Premiere. La fase di acquisto verrà poi confermata e finalizzata nel mese di luglio, nel momento in cui il cliente verrà ricontattato dal concessionario scelto. Ma il privilegio di essere tra i primi a guidare il nuovo crossover Toyota Yaris (che completa la gamma) in arrivo a settembre non è l’unico, ci sono ben altri due vantaggi con il lancio di Yaris Cross, legati al mondo WeHybrid, riservati a coloro che sceglieranno questa formula di prenotazione.

Il primo si chiama WeHybrid Insurance, e consente di avere un anno di assicurazione inclusa nel prezzo; dal secondo anno il cliente avrà la possibilità di pagare il premio assicurativo in base ai km percorsi con il motore termico acceso, mentre quelli percorsi con motore elettrico saranno gratuiti. Secondo vantaggio è WeHybrid Challenge, in base alla percentuale di percorrenza in elettrico raggiunta, si potranno accumulare fino a 150 euro di ‘crediti green’, convertibili in un voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata del Gruppo Toyota.

Proprio domani sabato 8 maggio si terrà l’anteprima nazionale dell’auto a Torino, alla partenza del Giro d’Italia. L’auto sarà esposta presso il villaggio di partenza e di arrivo in tutte le 21 tappe del Giro che attraverserà l’Italia e che si chiuderà in Piazza Duomo a Milano il 30 maggio 2021. Parte anche il Yaris Cross Tour, alcune auto faranno il giro delle concessionarie di tutta Italia per consentire ai clienti interessati di vedere la macchina dal vivo. Il pre-booking online è aperto.