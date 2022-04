Al via gli ordini in Italia del nuovo crossover elettrico

Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé elettrico

Il nuovo crossover coupé Nissan è un concentrato di tecnologia e innovazione: 100% elettrico, disponibile in tre versioni, autonomia fino a 520 km e 306 CV di potenza massima. Il nuovo Nissan Ariya arriva in preordine sul mercato europeo. Un design moderno ed elegante incontra le tecnologie più innovative, dal nuovo sistema di trazione integrale e-4ORCE ai sistemi di assistenza alla guida, fino a un sistema di connettività e infotainment di ultima generazione.

Nissan Ariya arriva sul mercato europeo con una campagna di preordini online: è possibile prenotare la propria variante preferita, scegliendo versione e colori del nuovo Ariya, semplicemente compilando un modulo sull’apposita sezione del sito ufficiale del brand.

Nissan: il crossover coupé si fa in tre

Il nuovo crossover Nissan 100% elettrico sarà disponibile nelle concessionarie europee a partire dalla prossima estate, in tre versioni con batterie da 63 kWh o 87 kWh, autonomia fino a 520 km e potenza fino a 306 CV.

Ideale per chi usa l’auto principalmente in città, Nissan Ariya 63 kWh Advance è la prima delle tre versioni del nuovo crossover: autonomia fino a 403 km, con ciclo combinato WLTP che consente di avere una visione precisa di consumi ed emissioni di CO2, ha una potenza di 218 CV e parte da un prezzo di listino di 50.500 euro.

Ariya 87 kWh Evolve è la versione pensata per chi percorre lunghe distanze: l’autonomia sale a 520 km, mentre la potenza del motore arriva a 242 CV, per una velocità massima di 160 km/h. Questa variante del crossover elettrico parte da un prezzo di 60.100 euro.

Il top di gamma si chiama Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve, l’equilibrio ideale tra autonomia, performance e controllo di guida: 306 CV per una velocità massima di 200 km/h e un prezzo che parte da 63.500 euro. Nissan Ariya e-4ORCE sembra essere tra le scelte preferite dei clienti europei, versione prediletta già in fase di preordine da molti clienti in Norvegia, Regno Unito e Paesi Bassi.

La tecnologia e-4ORCE

La tecnologia e-4ORCE è tra i fiori all’occhiello dell’ultimo crossover coupé Nissan, tra i più aerodinamici di sempre. Frutto della grande tradizione Nissan nei veicoli fuoristrada, e-4ORCE è il più avanzato sistema di trazione integrale sviluppato dalla Casa giapponese, e debutterà sul mercato europeo proprio nella versione AWD del Nissan Ariya. Costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione del freno sulle quattro ruote, per prestazioni brillanti e controllo totale del mezzo.

La rivoluzionaria tecnologia Nissan migliora le prestazioni in curva e sterzata su ogni tipo di tracciato: e-4ORCE (che si legge e-force) modula in ogni istante la potenza trasmessa dai motori e regola i freni, per un’affidabilità e una manovrabilità che promettono di definire un nuovo standard per i crossover elettrici. Prestazioni brillanti e facilità di guida rendono il nuovo Nissan Ariya un crossover ideale per ogni tipo di tracciato e un’auto adatta a qualunque guidatore.

Un salotto su quattro ruote

Nissan Ariya è la prima vettura della piattaforma CMF-EV, l’innovativo standard per veicoli elettrici sviluppato dalla Casa giapponese insieme a Renault e Mitsubishi.

Dimensioni compatte e un raggio di sterzata contenuto rendono Ariya facilmente manovrabile in contesti urbani. La posizione di guida è rialzata per garantire la massima visibilità, l’abitacolo confortevole e spazioso, corredato da ampie portiere che facilitano l’ingresso e l’uscita dal veicolo. Insieme alla console centrale mobile e alla posizione dei sedili, tutte queste caratteristiche rendono Ariya un vero e proprio salotto su quattro ruote.

L’ambiente è dotato di un display centrale da 12,3 pollici su cui controllare i parametri di viaggio e di un Heads-up display a colori tra i più ampi del segmento. Grazie a un innovativo sistema di comandi vocali, il nuovo Nissan Ariya permette di chiedere informazioni sul veicolo, regolare la temperatura dell’abitacolo o anche scegliere una playlist musicale semplicemente parlando.

È anche possibile interagire con l’auto da remoto grazie all’app NissanConnect Services, per inviare indicazioni al navigatore o controllare lo stato della batteria.

Le tecnologie di assistenza alla guida sono di ultimissima generazione: i sistemi ProPILOT e ProPILOT Park sono in grado di leggere segnali stradali e acquisire dati in tempo reale dal navigatore, mentre la tecnologia e-Pedal Step permette di accelerare e frenare usando lo stesso pedale.

I primati del nuovo crossover 100% elettrico non finiscono qui: Ariya è anche il primo modello Nissan con aggiornamenti software automatici via etere (Remote Software Upgrade) di sistema multimediale, climatizzazione, impostazioni del veicolo.