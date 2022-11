Al via Milano AutoClassica con un’asta speciale

Fonte: Bonhams Bolidi eccezionali all'asta Bonhams per Milano AutoClassica

Parte proprio oggi 18 novembre la 12esima edizione di Milano AutoClassica, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca, che si terrà al polo fieristico di Rho. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, all’evento nel capoluogo lombardo saranno presenti come sempre tutti i principali modelli d’epoca che hanno lasciato il segno nell’avvincente storia dell’automobilismo internazionale.

Ci saranno infatti brand storici come Maserati, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin, Lotus e altri ancora. Tra le novità previste per l’edizione 2022 c’è la sezione Heritage del Gruppo Stellantis, che conosciamo molto bene, e che per la prima volta sarà a Milano AutoClassica solo ed esclusivamente con modelli Abarth, per seguire il progetto “Reloaded by Creators”. Ci sarà la Fiat Nuova 500 elaborata personalmente da Carlo Abarth, un modello eccezionale che ha ottenuto ben sei record internazionali nel 1958, correndo per 168 ore consecutive nell’Autodromo di Monza. Tante le Ferrari presenti in fiera, tra quelle che più fanno battere i cuori degli appassionati, come la 365 GTB4, la famosissima Testarossa, o ancora la 575 Super America e la 308 GTB.

I marchi presenti a Milano AutoClassica

Tra i brand noti nel Made in Italy ci sono anche Maserati, con la Mistral e la nuova e bellissima MC20, presente poi Kimera Automobili con la EVO37, reinterpretazione moderna della Lancia 037. Non solo brand italiani, ovviamente, ma anche internazionali, tra cui Bentley, Alpine, Aston Martin, Lotus, BMW Club Italia.

La grandiosa novità? Un’asta mozzafiato

Evento nell’evento: oggi a Milano AutoClassica si terrà l’asta The Milano Sale, occasione grandiosa per Bonhams, che ha deciso di presentare la sua collezione nella città della moda, il capoluogo lombardo. Si terrà quindi la prima vendita di automobili da collezione della casa d’aste in Italia dopo ben 5 anni d’assenza.

Chi saranno le protagoniste assolute della passerella di Bonhams? Due modelli eccezionali, bolidi italiani di Lamborghini, supercar che rappresentano lo stile, la potenza e l’ingegneria italiana in tutto il suo splendore, in tutta la sua essenza. Stiamo parlando innanzitutto di una Aventador Ad Personam del 2019, creata con il programma di personalizzazione della Casa di Sant’Agata Bolognese, che dà la possibilità a un numero limitato di proprietari di realizzare la propria vettura come un abito sartoriale, su misura, a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze.

Si tratta di un esemplare di circa 350 realizzati, dotata di un numero altissimo di optional, che raggiungono un valore totale di 125.000 euro. L’auto ha la carrozzeria color Bianco Leda Pearl, con dettagli verdi e accenti in fibra di carbonio, gli interni sono in pelle verde scuro con elementi dorati. Una Aventador eccezionale, che è stata esposta in diversi saloni e immatricolata dal suo unico proprietario a inizio 2022. Ha percorso solo 100 chilometri e al momento la stima ammonta 900.000 – 1.100.000 euro.

Fonte: Bonhams

L’altro bolide dell’asta di Bonhams e una Aventador SVJ LP780-4 Ultimae del 2022, oggetto da collezione. È l’ultima e più potente versione del modello con motore V12 aspirato da 780 CV, celebra i 10 anni di produzione di quest’auto eccezionale. Ne sono state costruite solo 250 unità, 15 delle quali sono affondate con la nave cargo Felicity Ace nell’Oceano Atlantico durante la rotta verso la consegna negli Stati Uniti, ne avevamo seguito la vicenda all’inizio di quest’anno. Il chilometraggio è quello di consegna, la stima del valore va da 1.100.000 a 1.400.000 euro.

Fonte: Bonhams

All’asta anche la Ducati Diavel 1260 by Lamborghini del 2021 in edizione limitata, di cui abbiamo già parlato (su modello Panigale V4). Due ruote ispirata alla Sian FKP 37, la prima Lamborghini ibrida. La moto è stata arricchita da elementi di design tipici del brand del Toro, come la carrozzeria in fibra di carbonio, i cerchi in alluminio forgiato leggero, i terminali di scarico esagonali e il motivo a “Y” sulla sella. Numero 351 di una serie limitata di 630 esemplari, il valore stimato è di 80.000-120.000 euro. La Bonhams Milano Sale presenterà oltre 50 auto da collezione, in rappresentanza di altri grandi marchi italiani e internazionali.